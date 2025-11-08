दुमका में 11वीं सीनियर महिला झारखंड राज्य हैंडबॉल चैंपियनशिप, सांसद नलिन सोरेन ने किया उद्घाटन
दुमका में 11वीं सीनियर महिला झारखंड राज्य हैंडबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई.
दुमकाः झारखंड राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के द्वारा जिला हैंडबॉल संघ दुमका की मेजबानी में दुमका के गांधी मैदान में शनिवार से दो दिवसीय 11वीं सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ. प्रतियोगिता में बारह जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं. इसका समापन रविवार को होगा. शनिवार को पहले दिन खेले गए मैच में रांची, हजारीबाग और दुमका ने अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है.
दुमका के गांधी मैदान में दो दिवसीय 11वीं सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का उदघाटन दुमका सांसद नलिन सोरेन ने किया. नलिन सोरेन ने दीप प्रज्वलन के साथ-साथ झंडोत्तोलन कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और गोलपोस्ट में गोल दागकर औपचारिक रूप से खेल का शुभारंभ किया.
इस अवसर पर अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि जीवन में खेल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. इससे शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. उन्होंने महिला खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि राष्ट्रीय टीम में भी जगह बनाकर अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने की शुभकामनाएं दी.
इसके साथ ही दुमका जिला खेल संघ के सचिव उमाशंकर चौबे ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन रविवार की संध्या होगा. उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों के लिए झारखंड में हैंडबॉल का काफी स्कोप है. राष्ट्रीय स्तर पर यहां के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि इस खेल से जुड़े राज्य स्तरीय अधिकारी भी यहां पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा यहां पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर की टीम के लिए चुना जाएगा.
