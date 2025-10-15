ETV Bharat / state

अंबाला में 11वीं कक्षा की छात्रा 6 अक्टूबर से लापता, परिजन बोले- 'FIR के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई', SP ने दिया जांच का भरोसा

एसपी अजीत सिंह शेखावत ( Etv Bharat )

अंबाला: बराड़ा थाना क्षेत्र के कम्बास गांव की 11वीं कक्षा की छात्रा 6 अक्टूबर से लापता है. परिजनों ने बताया कि "छात्रा रोजाना की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी." जब उसका फोन बंद मिला और संपर्क नहीं हो पाया, तो परिजन तुरंत बराड़ा थाना पहुंचे और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. परिजनों का आरोप है कि "शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. अब तक की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है." पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन: बुधवार को छात्रा के परिजन कम्बास गांव के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अंबाला एसपी अजीत सिंह शेखावत से मिले. परिजनों ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर असंतोष जताया और छात्रा की जल्द बरामदगी की मांग की. परिजनों ने कहा कि "गांव में लगे कई CCTV या तो हटा दिए गए हैं या उनके डेटा को डिलीट कर दिया गया है." इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने उच्च स्तर पर कार्रवाई की मांग रखी.