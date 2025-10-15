अंबाला में 11वीं कक्षा की छात्रा 6 अक्टूबर से लापता, परिजन बोले- 'FIR के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई', SP ने दिया जांच का भरोसा
अंबाला में 11वीं की छात्रा 6 अक्टूबर से लापता है. परिजनों ने SP से मिलकर जांच तेज करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
Published : October 15, 2025 at 2:20 PM IST
अंबाला: बराड़ा थाना क्षेत्र के कम्बास गांव की 11वीं कक्षा की छात्रा 6 अक्टूबर से लापता है. परिजनों ने बताया कि "छात्रा रोजाना की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी." जब उसका फोन बंद मिला और संपर्क नहीं हो पाया, तो परिजन तुरंत बराड़ा थाना पहुंचे और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. परिजनों का आरोप है कि "शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. अब तक की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है."
पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन: बुधवार को छात्रा के परिजन कम्बास गांव के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अंबाला एसपी अजीत सिंह शेखावत से मिले. परिजनों ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर असंतोष जताया और छात्रा की जल्द बरामदगी की मांग की. परिजनों ने कहा कि "गांव में लगे कई CCTV या तो हटा दिए गए हैं या उनके डेटा को डिलीट कर दिया गया है." इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने उच्च स्तर पर कार्रवाई की मांग रखी.
पिता ने तीन युवकों पर जताया शक: छात्रा के पिता ने बताया कि उन्होंने पहले डीएसपी से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बाद उन्होंने एसपी से मिलकर मामले को विस्तार से बताया. पिता ने तीन युवकों के नाम लिखित में पुलिस को दिए हैं, जिन पर उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप है और जो इस मामले में संदेह के घेरे में हैं. उनका कहना है कि "इन युवकों पर कार्रवाई नहीं की जा रही." साथ ही, गांव के सरपंच पर भी आरोप है कि उन्होंने CCTV से छेड़छाड़ की है.
SP ने दिया जांच का भरोसा: अंबाला एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि "छात्रा की बरामदगी को लेकर पुलिस गंभीर है." उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच के लिए CIA की टीमें लगाई जाएंगी. साथ ही CCTV से जुड़े मामले की भी स्वतंत्र जांच की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि "परिजनों की शिकायतों और दिए गए नामों के आधार पर जांच तेज की जाएगी. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और छात्रा को जल्द से जल्द खोजने की कोशिश की जा रही है."