ETV Bharat / state

अंबाला में 11वीं कक्षा की छात्रा 6 अक्टूबर से लापता, परिजन बोले- 'FIR के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई', SP ने दिया जांच का भरोसा

अंबाला में 11वीं की छात्रा 6 अक्टूबर से लापता है. परिजनों ने SP से मिलकर जांच तेज करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

11th Student Missing From Ambala
एसपी अजीत सिंह शेखावत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 15, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: बराड़ा थाना क्षेत्र के कम्बास गांव की 11वीं कक्षा की छात्रा 6 अक्टूबर से लापता है. परिजनों ने बताया कि "छात्रा रोजाना की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी." जब उसका फोन बंद मिला और संपर्क नहीं हो पाया, तो परिजन तुरंत बराड़ा थाना पहुंचे और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. परिजनों का आरोप है कि "शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. अब तक की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है."

पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन: बुधवार को छात्रा के परिजन कम्बास गांव के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अंबाला एसपी अजीत सिंह शेखावत से मिले. परिजनों ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर असंतोष जताया और छात्रा की जल्द बरामदगी की मांग की. परिजनों ने कहा कि "गांव में लगे कई CCTV या तो हटा दिए गए हैं या उनके डेटा को डिलीट कर दिया गया है." इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने उच्च स्तर पर कार्रवाई की मांग रखी.

एसपी अजीत सिंह शेखावत (Etv Bharat)

पिता ने तीन युवकों पर जताया शक: छात्रा के पिता ने बताया कि उन्होंने पहले डीएसपी से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बाद उन्होंने एसपी से मिलकर मामले को विस्तार से बताया. पिता ने तीन युवकों के नाम लिखित में पुलिस को दिए हैं, जिन पर उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप है और जो इस मामले में संदेह के घेरे में हैं. उनका कहना है कि "इन युवकों पर कार्रवाई नहीं की जा रही." साथ ही, गांव के सरपंच पर भी आरोप है कि उन्होंने CCTV से छेड़छाड़ की है.

SP ने दिया जांच का भरोसा: अंबाला एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि "छात्रा की बरामदगी को लेकर पुलिस गंभीर है." उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच के लिए CIA की टीमें लगाई जाएंगी. साथ ही CCTV से जुड़े मामले की भी स्वतंत्र जांच की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि "परिजनों की शिकायतों और दिए गए नामों के आधार पर जांच तेज की जाएगी. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और छात्रा को जल्द से जल्द खोजने की कोशिश की जा रही है."

ये भी पढ़ें-करनाल में स्कूल से घर नहीं लौटी छात्रा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, खंगाले जा रहे CCTV

TAGGED:

AMBALA SP AJIT SINGH SHEKHAWAT
अंबाला से छात्रा लापता
CRIME AGAINST WOMEN IN AMBALA
GIRL STUDENT MISSING IN AMBALA
GIRL STUDENT MISSING IN AMBALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.