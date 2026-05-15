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IGKV का 11वां दीक्षांत, राज्यपाल ने कहा- वैल्यू एडिशन आधारित उत्पादन करना होगा, छात्रों को नवाचार पर फोकस करने की सलाह

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री, 1880 विद्यार्थियों को मिली उपाधि, 13 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक

11th convocation IGKV
1880 विद्यार्थियों को मिली उपाधि, 13 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 4:50 PM IST

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रायपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार में शुक्रवार को 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ. इसमें शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियां दी गई. अलग-अलग संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक दिए गए.

IGKV के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1234 विद्यार्थियों कों ग्रेजुएशन डिग्री

11वें दीक्षांत समारोह में 128 शोधार्थियों को पी.एच.डी, 518 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर (PG) और 1234 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधि प्रदान की गई. राज्यपाल रमेन डेका ने उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्र जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर होता है. यह केवल डिग्री प्राप्त करने का दिन नहीं बल्कि भविष्य की शुरूआत का प्रतीक है.

11th convocation IGKV
राज्यपाल ने कहा- वैल्यू एडिशन आधारित उत्पादन करना होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कृषि में परिवर्तन का दौर-राज्यपाल

जब यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था तब यहां केवल दो या तीन स्ट्रीम ही उपलब्ध थी. लेकिन समय के साथ शिक्षा और अवसरों का विस्तार हुआ है. राज्यपाल ने आगे कहा कि आज कृषि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है. अब यह विज्ञान तकनीकी, नवाचार और उद्यमिता से संचालित हो रही है. विश्वभर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, उपग्रह मानचित्र, सटीक कृषि जलवायु अनुकूल तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का उपयोग बढ़ रहा है.

भारत भी तेजी से कृषि में उच्च तकनीक की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ड्रोन द्वारा उर्वरक एवं कीटनाशक छिड़काव, डिजिटल उपकरणों से मृदा स्वास्थ्य निगरानी, मोबाइल ऐप से किसान परामर्श और ई-नाम बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं.- रमेन डेका, राज्यपाल

कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है. वैज्ञानिकों की विकसित नई फसल किस्मों और आधुनिक तकनीकों से किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

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खेती को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में लगातार कार्य- CM (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खेती को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. धान के साथ-साथ दलहन, तिलहन, फल-सब्जी और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो रही है. वहीं सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, कृषि उपकरणों की उपलब्धता और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. उन्होंने विद्यार्थियों से ड्रोन, एआई और डिजिटल तकनीकों को खेती से जोड़कर किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सेतु बनने का आव्हान किया.

नवाचार के क्षेत्र में आगे आएं विद्यार्थी

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ में धान की सबसे ज्यादा प्रजातियां है. सुगन्धित धान के लिए हमारा राज्य जाना जाता है. यहां फल फूल और मसाले की भी अपार संभावनाएं है. विद्यार्थियों को शोध और नवाचार के क्षेत्र में आगे आने चाहिए. विद्यार्थियों के ज्ञान का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा.

छत्तीसगढ़ की लगभग 80 प्रतिशत अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है. आज भूमि लगातार संकुचित होती जा रही है. हमें कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए कार्य करना होगा. अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए वैल्यू एडिशन उत्पादन आज की महती आवश्यकता है. कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे.

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