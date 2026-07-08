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ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न, 1246 विद्यार्थियों को मिले उपाधियां

लखनऊ: ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया. समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उनके साथ राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद रहीं.

समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.अजय तनेजा ने कहा कि विश्वविद्यालय लगातार शिक्षा, शोध और भाषा अध्ययन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में कुल 1246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जा रही हैं.



दीक्षांत समारोह के बाद, विश्वविद्यालय के प्रो. शौबान सईद ने बताया कि इस वर्ष 799 स्नातक (यूजी) 437 स्नातकोत्तर (पीजी) तथा 10 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई. इनमें 495 छात्राएं और 751 छात्र शामिल हैं. उन्होंने बताया कि 939 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी, 120 विद्यार्थियों ने डिस्टिंक्शन सहित प्रथम श्रेणी तथा 177 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है.



कुलपति प्रो. अजय तनेजा के अनुसार, इस वर्ष प्रदान किए गए 125 पदकों में से 74 पदक छात्राओं और 51 पदक छात्रों को मिले हैं. कुल 110 पदक विजेताओं में छात्राओं की हिस्सेदारी 59.20 प्रतिशत रही, जो उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्शाती है.



दीक्षांत समारोह के दौरान अव्यवस्था का मामला भी सामने आया. आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने केवल प्रथम श्रेणी में पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही राज्यपाल के हाथों सम्मानित कराया, जबकि अन्य श्रेणियों के पदक विजेताओं को यह अवसर नहीं दिया गया. इससे नाराज कई छात्र-छात्राएं समारोह के दौरान अपनी सीटों से उठकर राज्यपाल तक पहुंचने का प्रयास करने लगे.

इस दौरान कुछ समय के लिए कार्यक्रम प्रभावित हुआ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बीच में रुककर स्थिति संभालनी पड़ी. उन्होंने समारोह में हुई अव्यवस्थाओं पर भी नाराजगी जताई.

शिक्षा केवल डिग्री नहीं, राष्ट्र निर्माण का माध्यम है, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत का अर्थ सिद्धांत का अंत नहीं होता, बल्कि यह जीवन की नई शुरुआत है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना है. नकारात्मक सोच की शिक्षा में कोई जगह नहीं है. पढ़ा-लिखा होना तभी सार्थक है, जब व्यक्ति अपनी शिक्षा का उपयोग मानवता, समाज और देश के उत्थान के लिए करे.

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि आज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई हैं और छात्राएं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं. विश्वविद्यालय में चीनी, जापानी और जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं के साथ-साथ अवधी भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रयास सराहनीय है. यह केवल नया पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि स्थानीय भाषा, लोक संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का ऐतिहासिक प्रयास है.

राज्यपाल ने कहा कि लोकभाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की धड़कन होती हैं. इन्हीं में संस्कृति सांस लेती है और लोकजीवन की सुगंध बसती है. विश्वविद्यालय में आधुनिक भाषा प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर नए अवसर मिलेंगे.