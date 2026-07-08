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ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न, 1246 विद्यार्थियों को मिले उपाधियां

11वें दीक्षांत समारोह में कुल 1246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई.

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 5:05 PM IST

6 Min Read
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लखनऊ: ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया. समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उनके साथ राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद रहीं.

समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.अजय तनेजा ने कहा कि विश्वविद्यालय लगातार शिक्षा, शोध और भाषा अध्ययन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में कुल 1246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जा रही हैं.

दीक्षांत समारोह के बाद, विश्वविद्यालय के प्रो. शौबान सईद ने बताया कि इस वर्ष 799 स्नातक (यूजी) 437 स्नातकोत्तर (पीजी) तथा 10 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई. इनमें 495 छात्राएं और 751 छात्र शामिल हैं. उन्होंने बताया कि 939 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी, 120 विद्यार्थियों ने डिस्टिंक्शन सहित प्रथम श्रेणी तथा 177 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है.


कुलपति प्रो. अजय तनेजा के अनुसार, इस वर्ष प्रदान किए गए 125 पदकों में से 74 पदक छात्राओं और 51 पदक छात्रों को मिले हैं. कुल 110 पदक विजेताओं में छात्राओं की हिस्सेदारी 59.20 प्रतिशत रही, जो उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्शाती है.

दीक्षांत समारोह के दौरान अव्यवस्था का मामला भी सामने आया. आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने केवल प्रथम श्रेणी में पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही राज्यपाल के हाथों सम्मानित कराया, जबकि अन्य श्रेणियों के पदक विजेताओं को यह अवसर नहीं दिया गया. इससे नाराज कई छात्र-छात्राएं समारोह के दौरान अपनी सीटों से उठकर राज्यपाल तक पहुंचने का प्रयास करने लगे.

इस दौरान कुछ समय के लिए कार्यक्रम प्रभावित हुआ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बीच में रुककर स्थिति संभालनी पड़ी. उन्होंने समारोह में हुई अव्यवस्थाओं पर भी नाराजगी जताई.

शिक्षा केवल डिग्री नहीं, राष्ट्र निर्माण का माध्यम है, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत का अर्थ सिद्धांत का अंत नहीं होता, बल्कि यह जीवन की नई शुरुआत है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना है. नकारात्मक सोच की शिक्षा में कोई जगह नहीं है. पढ़ा-लिखा होना तभी सार्थक है, जब व्यक्ति अपनी शिक्षा का उपयोग मानवता, समाज और देश के उत्थान के लिए करे.

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि आज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई हैं और छात्राएं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं. विश्वविद्यालय में चीनी, जापानी और जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं के साथ-साथ अवधी भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रयास सराहनीय है. यह केवल नया पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि स्थानीय भाषा, लोक संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का ऐतिहासिक प्रयास है.

राज्यपाल ने कहा कि लोकभाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की धड़कन होती हैं. इन्हीं में संस्कृति सांस लेती है और लोकजीवन की सुगंध बसती है. विश्वविद्यालय में आधुनिक भाषा प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर नए अवसर मिलेंगे.

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा 71 एमओयू किए गए हैं, लेकिन केवल समझौते करना पर्याप्त नहीं है. उनकी गतिविधियां निरंतर संचालित रहनी चाहिए. शोध के छात्रों के आदान-प्रदान और अकादमिक सहयोग से न केवल विद्यार्थियों बल्कि समाज, शासन और प्रशासन को भी लाभ मिलता है.

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अपनी भाषा के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि शिक्षा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए भी होना चाहिए. समाज में बढ़ते अपराधों, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि समाज जागरूक होगा तो ही ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है.

उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जहां एक ओर समाज में अमानवीय घटनाएं होती हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो मानवता की मिसाल पेश करते हैं. उन्होंने उस घटना का उल्लेख किया जिसमें एक सब्जी विक्रेता ने सड़क किनारे मिली एक नवजात बच्ची को अपनाकर उसका पालन-पोषण किया और बाद में वह बच्ची आईएएस अधिकारी बनी. उन्होंने कहा कि समाज के ये दोनों चेहरे हमारे सामने हैं और हमें सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनना होगा.

दीक्षांत समारोह में अरबी भाषा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट अफान मोहम्मद इरफान ने बताया कि उन्हें तीन स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं. वह पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम भी करते हैं और इन उपलब्धियों के पीछे उनका लगातार संघर्ष रहा है.

उन्होंने कहा कि मदरसों के छात्रों को लेकर समाज में जो धारणा बनी हुई है, उसे तोड़ना जरुरी है. उनका लक्ष्य आगे पीएचडी कर देश का नाम रोशन करना है. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय से यह उनका पहला गोल्ड मेडल है, जबकि धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में वे पहले भी कई स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं.

स्वर्ण पदक विजेता सौम्या मिश्रा ने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे उनका संघर्ष है. उन्होंने घर से दूर रहकर हॉस्टल में पढ़ाई की, जहां कई तरह की समस्याओं और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा. माता-पिता के सहयोग और लगातार मेहनत के बल पर उन्हें यह सफलता मिली.

दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय की प्लेसमेंट रिपोर्ट भी चर्चा का विषय रही. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 1246 विद्यार्थियों में से केवल 461 छात्र-छात्राओं का ही प्लेसमेंट हो सका, जो लगभग 35 प्रतिशत है. हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने आने वाले शैक्षणिक सत्र में प्लेसमेंट दर बढ़ाने का संकल्प लिया है.


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