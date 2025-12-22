ETV Bharat / state

लखनऊ में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, जंगल में मिला शव

शाम को घर से निकली थी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

11th class student died under suspicious circumstances lucknow latest hindi crime.
लखनऊ में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत. ((ians))
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 7:50 AM IST

लखनऊः राजधानी के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में 11वीं की एक छात्रा का शव संदिग्ध हालात में जंगल में पेड़ से लटका मिला. छात्रा घर में खाना बनाने के बाद शौच के लिए निकली थी, लेकिन जब वह घंटों वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की. गांव के बाहर जंगल में चिलवल के पेड़ पर उसका शव साड़ी के फंदे से लटका मिला. पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.


खाना बनाने के बाद निकली थी घर से: बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 11 की छात्रा रहती थी. परिजनों के मुताबिक, शाम को घर में सबके लिए उसने खाना बनाया. इसके बाद वह घर से निकली थी. काफी देर बीत जाने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटी, तो घरवाले चिंतित हो गए और उसकी तलाश शुरू की. उसका शव जंगल में साड़ी के फंदे से लटका मिला. आनन-फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई.


पुलिस क्या बोली: इंस्पेक्टर बीकेटी संजय कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के पीछे क्या कारण था या किशोरी ने यह कदम क्यों उठाया, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह और समय का पता चल सकेगा.

