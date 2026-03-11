ETV Bharat / state

पंतनगर विवि में अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन, नेपाल के काश्तार भी करेंगे शिरकत

रुद्रपुर: कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में आगामी 13 से 16 मार्च के बीच अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन होना है, जिसकी जानकारी आज कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की तरफ दी गई. मेले का आयोजन चार दिनों तक किया जाएगा. मेले में देश के कई राज्यों सहित पड़ोसी देश नेपाल से किसान भी शिरकत करने पहुंचते है. इस बार मेले में उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, फल-फूल सब्जियों के पौधों सहित 350 से अधिक स्टोल लगाए जा रहे है. मेले का शुभारम्भ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा.

119 वें अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 13 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें कृषि से संबंधित उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र और उद्यान प्रदर्शनी की जाएगी. कुलपति डॉ मनमोहन चौहान ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 4 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्नत बीज, सब्जियों की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी.

इसके अलावा कई आधुनिक कृषि यंत्रों को प्रदर्शनी में रखा जाएगा. इस बार विश्वविद्यालय द्वारा 150 सौ बड़े स्टोल, जबकि अन्य छोटे स्टोल लगाए जायेंगे. चार दिनों तक चलने वाले मेले में दूर दराज से आने वाले किसानों के लिए गांधी हॉल में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने और फसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी.