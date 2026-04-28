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बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट के लिए 11,847 अभ्यर्थी चयनित

बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती के अगले चरण के लिए 11,847 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, अब ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई है. पढ़ें..

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बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 4:01 PM IST

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पटना: बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में चालक सिपाही के 4,361 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से विज्ञापन संख्या 02/2025 के अंतर्गत वाहन चालक दक्षता परीक्षा (DET) से संबंधित सूचना जारी कर दी गई है. लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अब चयन प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है.

12 मार्च से 24 मार्च तक हुई थी परीक्षा: जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 15,516 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए चयनित किया गया था. यह परीक्षा 12 मार्च 2026 से 24 मार्च 2026 तक पटना के गर्दनीबाग स्थित शहीद राजेंद्र प्रसाद राजकीय उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित की गई.

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11,847 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित (ETV Bharat)

11,847 अभ्यर्थी चयनित: पर्षद के आंकड़ों के मुताबिक PET में कुल 14,624 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 888 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता के आधार पर चार अभ्यर्थियों को निष्कासित भी किया गया. शारीरिक दक्षता परीक्षण में दौड़ के दौरान 2,307 अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि अन्य शारीरिक मानकों में 470 अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके. इन सभी चरणों के बाद कुल 11,847 अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया है.

यह परीक्षा चयन प्रक्रिया का अंतिम और अनिवार्य चरण है, जिसमें अभ्यर्थियों की वाहन चलाने की वास्तविक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा. पर्षद ने स्पष्ट किया है कि DET (Driving Efficiency Test) में शामिल होना और उसमें सफल होना सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा. इस परीक्षा से संबंधित तिथि, समय और स्थान की जानकारी अलग से पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की जाएगी.

प्रवेश पत्र और नियम: DET के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. किसी भी अभ्यर्थी को डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा. बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पर्षद ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि और समय पर ही परीक्षा में उपस्थित होना होगा. अनुपस्थित रहने या समय का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा. पर्षद ने यह भी स्पष्ट किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस 17 जुलाई 2024 या उससे पूर्व का जारी होना अनिवार्य है. निर्धारित दस्तावेजों के बिना परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.

दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य: मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा. अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र, PET का गेट पास तथा ऑनलाइन आवेदन की पावती के साथ सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी. इन दस्तावेजों में फोटोयुक्त पहचान पत्र, कम से कम एक वर्ष पूर्व जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस (LMV/HMV), मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), आवास प्रमाण पत्र, तथा अन्य आरक्षण संबंधी दस्तावेज शामिल हैं.

आरक्षण और विशेष प्रावधान: आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा. महिला अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी होना आवश्यक है. वहीं, EWS वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पति के निवास स्थान से जारी होना चाहिए, जबकि स्थायी निवास प्रमाण पत्र पिता के आधार पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों को भी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. केंद्रीय चयन पर्षद ने अभ्यर्थियों को दलालों और फर्जी एजेंटों से सावधान रहने की सलाह दी है. किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया है.

ये भी पढ़ें: यहां देखें बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम, इस दिन होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा

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