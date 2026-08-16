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पटना लॉ कॉलेज का 117वां स्थापना दिवस समारोह, राज्यपाल ने AI को लेकर जताई चिंता

पटना विधि महाविद्यालय के स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में राज्यपाल सय्यद अता हसनैन ने एआई पर चिंता जताई है. रिपोर्ट- डॉ. रंजीत कुमार

Patna Law College
पटना लॉ कॉलेज का स्थापना दिवस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2026 at 4:44 PM IST

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पटना: बिहार के मशहूर पटना विश्वविद्यालय का अतीत गौरवशाली रहा है और पटना लॉ कॉलेज का राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है. 117 साल पहले पटना लॉ कॉलेज की स्थापना हुई थी. इस कॉलेज ने देश को दो मुख्य न्यायाधीश दिए हैं. इसके अलावे सैकड़ों की तादाद में अलग-अलग न्यायालय में न्यायाधीश पदस्थापित हैं.

बिहार के राज्यपाल ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा: पटना विश्वविद्यालय का 117वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश समेत विश्वविद्यालय के शिक्षक, पूर्व छात्र और कई गणमान्य लोग शामिल हुए. पटना विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी कार्यक्रम में शिरकत की.

पटना लॉ कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह (ETV Bharat)

राज्यपाल ने एआई को लेकर जताई चिंता: राज्यपाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा कि यह एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का फर्जी वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाता है. कानून के सामने यह बड़ी चुनौती है. कई बार गलत साक्ष्य भी पेश कर दिए जाते हैं.

पटना लॉ कॉलेज में दिए दो मुख्य न्यायाधीश: 1909 में स्थापित पटना विधि महाविद्यालय देश के सबसे पुराने और ऐतिहासिक विधि संस्थानों में गिना जाता है, जिसने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीपी सिन्हा और कई प्रमुख न्यायविद दिए हैं. पर्सनल लॉ कॉलेज से पढ़कर दो छात्र मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी तक पहुंचे.

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कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल (ETV Bharat)

"पटना विधि महाविद्यालय का अतीत गौरव शाली रहा है. पटना विश्वविद्यालय ने देश को दो मुख्य न्यायाधीश दिए. इसके अलावे 25 से अधिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दिए. सैकड़ो की तादाद में पटना विश्वविद्यालय के अलग-अलग न्यायालय में छात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं."- डॉ. अंशुल, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय

पटना विश्वविद्यालय में 60% छात्राएं: पटना विश्वविद्यालय के कुलपति अजय कुमार ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं. कई भवन बने हैं, जिससे कि छात्रों को अध्ययन में सुविधा हो रही है. साइंस कॉलेज में भी बहुमंजलि इमारत का निर्माण हो रहा है और आने वाले दो साल में पूरा भी हो जाएगा. कुलपति ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और पूरे विश्वविद्यालय में 60% छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: पटना लॉ कॉलेज के छात्र अब कॉलेज में ही लड़ेंगे केस, मूट कोर्ट बनकर तैयार

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