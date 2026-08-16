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पटना लॉ कॉलेज का 117वां स्थापना दिवस समारोह, राज्यपाल ने AI को लेकर जताई चिंता

पटना लॉ कॉलेज का स्थापना दिवस ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के मशहूर पटना विश्वविद्यालय का अतीत गौरवशाली रहा है और पटना लॉ कॉलेज का राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है. 117 साल पहले पटना लॉ कॉलेज की स्थापना हुई थी. इस कॉलेज ने देश को दो मुख्य न्यायाधीश दिए हैं. इसके अलावे सैकड़ों की तादाद में अलग-अलग न्यायालय में न्यायाधीश पदस्थापित हैं. बिहार के राज्यपाल ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा: पटना विश्वविद्यालय का 117वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश समेत विश्वविद्यालय के शिक्षक, पूर्व छात्र और कई गणमान्य लोग शामिल हुए. पटना विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी कार्यक्रम में शिरकत की. पटना लॉ कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह (ETV Bharat) राज्यपाल ने एआई को लेकर जताई चिंता: राज्यपाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा कि यह एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का फर्जी वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाता है. कानून के सामने यह बड़ी चुनौती है. कई बार गलत साक्ष्य भी पेश कर दिए जाते हैं.