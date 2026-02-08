ETV Bharat / state

जयपुर में पंच गौरव योजना के तहत तैयार हुए कबड्डी के 1173 मैदान और 20 सिंथेटिक मेट मैदान

सांगानेर, जोबनेर एवं झोटवाड़ा ब्लॉक में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है.

Players practicing on the Kabaddi ground
कबड्डी मैदान पर अभ्यास करते खिलाड़ी (Courtesy - District Administration)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 8, 2026 at 5:50 PM IST

जयपुर: पंच गौरव योजना के तहत जयपुर जिले में कबड्डी के 1173 मैदान और 20 सिंथेटिक मेट मैदान तैयार किए गए हैं. ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक युवा प्रतिभाएं इन्हीं कबड्डी के मैदानों में अपना हुनर निखार रही हैं. अतिरिक्त जिला कलक्टर विनीता सिंह ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में कबड्डी को बढ़ावा देते हुए जयपुर जिला प्रशासन युवाओं की प्रतिभाओं को तलाशने एवं तराशने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है. कबड्डी ग्रामीण परिवेश में सहज, सुलभ एवं लोकप्रिय खेल है, जो युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जिले में युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक कर उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि जिले के प्रत्येक राजस्व गांव में कबड्डी मैदान विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 77 लाख 15 हजार रुपए व्यय कर 1173 कबड्डी मैदान तैयार किए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त विभागीय मद एवं भामाशाहों के सहयोग से 32 लाख 70 हजार रुपए की लागत से जिले के प्रत्येक ब्लॉक में सिंथेटिक मेट मैदान तैयार किए गए हैं, जबकि फागी ब्लॉक में दो सिंथेटिक मेट मैदान विकसित किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि इन मैदानों पर जिले के युवा खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं. जिला एवं उपखंड प्रशासन के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें भामाशाहों की ओर से भी आर्थिक सहयोग किया जा रहा है. साथ ही सांगानेर, जोबनेर एवं झोटवाड़ा ब्लॉक में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जहां अन्य खेलों के साथ-साथ कबड्डी के लिए भी समुचित मैदान विकसित किए जाएंगे.

डॉ कुमावत ने बताया कि जिले के प्रत्येक राजकीय एवं निजी विद्यालय में प्रत्येक सप्ताह शनिवार को अन्य खेलों के साथ-साथ कबड्डी खेल का आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है. प्रतिभावान खिलाड़ियों को ब्लॉक, जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अवसर एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि पंच गौरव योजना के तहत 'एक जिला-एक खेल कबड्डी' को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 21 लाख 50 हजार रुपए का बजट आवंटित किया गया है. साथ ही, युवाओं को अन्य राज्यों के खिलाड़ियों से रूबरू करवाने के लिए 9 लाख रुपए तथा कबड्डी खेल के उपकरणों की खरीद के लिए 10 लाख रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है.

पंच गौरव योजना
1173 KABADDI FIELD READY IN JAIPUR
20 SYNTHETIC MATTE FIELD OF KABADDI
PANCH GAURAV PROGRAMME

