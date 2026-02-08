ETV Bharat / state

जयपुर में पंच गौरव योजना के तहत तैयार हुए कबड्डी के 1173 मैदान और 20 सिंथेटिक मेट मैदान

कबड्डी मैदान पर अभ्यास करते खिलाड़ी ( Courtesy - District Administration )