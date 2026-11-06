दीपावली पर उत्तर–पश्चिम रेलवे के विशेष इंतजाम: 117 स्पेशल ट्रेनों के 937 ट्रिप का संचालन
उत्तर–पश्चिम रेलवे की ओर से 50 ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के 140 अतिरिक्त डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है.
Published : November 6, 2026 at 8:43 PM IST
जयपुर : दीपावली के त्योहार पर रेलवे में टिकट बुकिंग फुल चल रही है. दीपावली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 117 स्पेशल ट्रेनों के 937 ट्रिप रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है. वहीं कई ट्रेनों में 140 अतिरिक्त डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है. जयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है. होल्डिंग एरिया से प्लेटफॉर्मों पर भीड़ नियंत्रण किया जा रहा है. कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों से व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है.
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि दीपावली के त्योहार पर यात्रियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है. यात्रियों की सुविधाओं को मध्य नजर रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई है. यात्रियों के सुगम सफर के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से देश के विभिन्न गंतव्यों के लिए 117 स्पेशल ट्रेनों के 937 ट्रिप का संचालन किया जा रहा है. 50 ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के 140 अतिरिक्त डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही यात्री मांग की लगातार समीक्षा की जा रही है. रेलवे आवश्यकतानुसार स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है.
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स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत : रेलवे की ओर से त्योहारों पर यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा अनुभव उपलब्ध करवाया जा रहा है. रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट, कन्ट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी और 24x7 वॉर रूम के माध्यम से स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. त्योहारों के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख स्टेशनों जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर, जोधपुर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए होल्डिंग एरिया की स्थापना की गई है. यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से प्लेटफार्म पर प्रवेश दिया जा रहा है. इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कंट्रोल रूम के माध्यम से स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए यात्रियों की आवाजाही और भीड़ की स्थिति की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है.
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मुख्यालय और सभी मंडलों में 24x7 वॉर रूम स्थापित : स्टेशनों पर रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू कर भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े. स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और अन्य कर्मचारी लगाए गए है. कर्मचारियों को सतर्क रहते हुए यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित बनाए रखने, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है. स्टेशनों पर टिकट सुविधा का विस्तार करते हुए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए है. इसके साथ ही मुख्यालय और सभी मंडलों में 24x7 वॉर रूम स्थापित किए गए है, जो सभी स्थितियों पर नजर रखें हुए है.
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जयपुर-खडकी-दुर्गापुरा स्पेशल ट्रेन : गाड़ी संख्या 09713, जयपुर-खडकी स्पेशल रेलसेवा 13 नवंबर को जयपुर से 22.30 बजे रवाना होकर अगले दिन 22.30 बजे खडकी पहुंचेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 09714, खडकी-दुर्गापुरा स्पेशल रेलसेवा 15 नवंबर को खडकी से 00.50 बजे रवाना होकर अगले दिन 00.30 बजे दुर्गापुरा पहुंचेगी. यह रेलसेवा मार्ग में दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वलसाड, पनवेल और लोनावला स्टेशनों पर ठहराव करेगी.
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2. खातीपुरा-बान्द्रा टर्मिनस-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन: गाड़ी संख्या 09717, खातीपुरा-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल रेलसेवा 11 नवंबर को खातीपुरा से 15.15 बजे रवाना होकर अगले दिन 15.15 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09718, बान्द्रा टर्मिनस-खातीपुरा स्पेशल रेलसेवा 12 नवंबर को बान्द्रा टर्मिनस से 16.30 बजे रवाना होकर अगले दिन 15.05 बजे खातीपुरा पहुंचेगी. यह रेलसेवा मार्ग में जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, बिजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड, वापी एवं बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी.
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साबरमती बीजी-मुजफ्फरपुर अनारक्षित साप्ताहिक ट्रेन : गाड़ी संख्या 09473, साबरमती बीजी-मुजफ्फरपुर अनारक्षित साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 07 नवंबर और 14 नवंबर को (02 ट्रिप) साबरमती बीजी से प्रत्येक शनिवार को 19.00 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सोमवार को 04.30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 09474, मुजफ्फरपुर-साबरमती बीजी अनारक्षित साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 09 नवंबर और 16 नवंबर को (02 ट्रिप) मुजफ्फरपुर से प्रत्येक सोमवार को 07.30 बजे रवाना होकर अगले दिन मंगलवार को 17.00 बजे साबरमती बीजी पहुंचेगी. यह रेलसेवा मार्ग में कलोल, महेसाना, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, फुलेरा, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, अछनेरा, ईदगाह, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, सूबेदारगंज, ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी, औड़िहार, बलिया, सुरेमनपुर, छपरा, सोनपुर और हाजीपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी.
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खातीपुरा (जयपुर)-पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन : गाड़ी संख्या 09715, खातीपुरा (जयपुर)-पटना साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 09 नवंबर से 30 नवंबर तक (04 ट्रिप) खातीपुरा से प्रत्येक सोमवार को 12 बजे रवाना होकर अगले दिन 10.30 बजे पटना पहुंचेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 09716, पटना-खातीपुरा (जयपुर) साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 10 नवंबर से 01 दिसंबर तक (04 ट्रिप) पटना से प्रत्येक मंगलवार को 12 बजे रवाना होकर अगले दिन 9.25 बजे खातीपुरा पहुंचेगी. यह रेलसेवा मार्ग में बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी.
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उत्राण साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन : गाड़ी संख्या 09131, उत्राण-खातीपुरा (जयपुर) साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 09 और 16 नवंबर को (02 ट्रिप) उत्राण से प्रत्येक सोमवार को 14.15 बजे रवाना होकर अगले दिन 10.00 बजे खातीपुरा पहुंचेगी. वहीं गाड़ी संख्या 09132, खातीपुरा (जयपुर)-उत्राण साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 10 और 17 नवंबर को (02 ट्रिप) खातीपुरा से प्रत्येक मंगलवार को 12.40 बजे रवाना होकर अगले दिन 06.40 बजे उत्राण पहुंचेगी. यह रेलसेवा मार्ग में अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी.