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दीपावली पर उत्तर–पश्चिम रेलवे के विशेष इंतजाम: 117 स्पेशल ट्रेनों के 937 ट्रिप का संचालन

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाएं ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : दीपावली के त्योहार पर रेलवे में टिकट बुकिंग फुल चल रही है. दीपावली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 117 स्पेशल ट्रेनों के 937 ट्रिप रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है. वहीं कई ट्रेनों में 140 अतिरिक्त डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है. जयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है. होल्डिंग एरिया से प्लेटफॉर्मों पर भीड़ नियंत्रण किया जा रहा है. कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों से व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है.