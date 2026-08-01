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आगरा के स्कूलों में नहीं पहुंची सरकारी किताबें; 115 दिन बाद भी नौनिहालों के बस्ते 'कोरे'

जो नए प्रवेश इस माह में हुए हैं. उन छात्रों के पास भी किताबें नहीं हैं. इस बारे में अधिकारियों को अवगत करा दिया है.

आगरा के स्कूलों में नहीं पहुंची सरकारी किताबें.
आगरा के स्कूलों में नहीं पहुंची सरकारी किताबें. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 8:02 AM IST

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आगरा: दुनिया भर में अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर ताजनगरी आगरा इन दिनों अपनी बदहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण सुर्खियों में है. उत्तर प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए पूरे 115 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आगरा के एडेड (सहायता प्राप्त) बेसिक और जूनियर विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के हजारों नौनिहालों के बस्ते आज भी पूरी तरह खाली यानी 'कोरे' हैं. आगरा संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट.

बेसिक शिक्षा विभाग की कछुआ चाल ने इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है. वहीं, दूसरी ओर शहर के रसूखदार और पॉश इलाकों के निजी स्कूलों में RTE से दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों की जेब पर प्राइवेट प्रकाशकों का 'कमीशन तंत्र' खुलेआम डकैती डाल रहा है. यह जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों में अभी भी बच्चों के बस्ते 'कोरे' यानी खाली हैं. उनमें किताबे नहीं हैं.

सरकारी स्कूलों में किताबों का टोटा: आगरा जिले में सरकारी स्कूलों की हकीकत हैरान करने वाली है. ताजनगरी में कक्षा एक से कक्षा आठवीं तक के बच्चे बिना किताबों के पढ़ने को मजबूर हैं. दहतोरा के प्राइमरी स्कूल में कक्षा एक, कक्षा तीन और कक्षा चार के बच्चों के पास किताबें ही नहीं हैं.

जबकि, सितंबर महीने में त्रैमासिक परीक्षा होनी है. किताबें नहीं मिलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. अधिकारी जल्द ही किताबें पहुंचने का आश्वासन दे रहे हैं. मगर, इसके बीच में मासूम बच्चे पिस रहे हैं.

आगरा संवाददाता श्यामवीर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

नए बच्चों की किताबें नहीं आईं: प्राथमिक विद्यालय दहतोरा की प्रधानाध्यापिका तृप्ति बंसल ने बताया कि बीआरसी से किताबें आती हैं. माह की शुरुआत में किताबें आईं थी. मगर, जो नए प्रवेश हुए हैं. उन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं.

इस बारे में बीआरसी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि जब किताबें आएंगी तो अवगत करा दिया जाएगा. किताबें स्कूल में भेज दी जाएंगी. ऐसे में जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं. उन्हें छात्रों को कक्षा पास करके गए छात्रों से ली किताबों से पढ़ाई करा रहे हैं.

गणित की किताब ही नहीं आई: सर्व हितकारी जूनियर हाईस्कूल दहतोरा के प्राधानाध्यपक विनोद दीक्षित ने बताया कि कक्षा आठ के छात्रों के पास अभी गणित की किताब नहीं आई है. गृह शिल्प की किताब भी नहीं है. इसके साथ ही जो माह की शुरुआत में किताबें आ गईं थी. उनसे पढ़ाई करा रहे हैं.

जो नए प्रवेश इस माह में हुए हैं. उन छात्रों के पास भी किताबें नहीं हैं. इस बारे में अधिकारियों को अवगत करा दिया है. ऐसे में पुरानी किताबें जो छात्रों से मिल गईं थीं. उनसे ही पढ़ाई कर रहे हैं. क्योंकि, सितंबर में त्रैमासिक परीक्षा भी लेनी है.

रुपये नहीं आए तो बिना यूनिफार्म आ रहे छात्र: सर्व हितकारी जूनियर हाईस्कूल दहतोरा के प्राधानाध्यपक विनोद दीक्षित ने बताया कि सरकार की ओर से अब अभिभावकों के बैंक खाते में यूनिफॉर्म और शूज की रकम आती हैं. हमने सभी छात्रों की डिटेल्स शासन को भेज दी है.

मगर, अभी तक अभिभावकों के बैंक खाता में शासन से यूनिफॉर्म और शूज और अन्य की रकम नहीं आई है. यह हमारे मोबाइल पर भी जानकारी नहीं आ रही है. इसलिए, हम बच्चों से भी अभी यूनिफार्म के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते हैं.

इसकी वजह से छात्र बिना यूनिफार्म और शूज पहनकर आ रहे हैं. जिन बच्चों के पास पुरानी यूनिफार्म हैं. वह उसे पहन कर आ रहे हैं. कुछ बच्चों को यूनिफॉर्म की रकम आ गई है.

किताबें मिलीं यूनीफार्म का पैसा नहीं: लंगडे की चौकी निवासी अभिभावक रवि ने बताया कि तीन माह पहले बेटे का प्रवेश प्राइमरी स्कूल में कराया है. किताबें तो अभी मिल गई हैं. कापियां खरीद ली हैं. जिससे बेटा अब पढ़ाई करने आ रहा है. मगर, अभी तक बैंक खाते में यूनिफॉर्म और शूज के रुपये नहीं आए हैं. ऐसे में बिना यूनिफॉर्म के बेटे को स्कूल भेज रहा हूं.

जिले में किताबों की कमी नहीं: आगरा के बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि जिले के परिषदीय और एडेड स्कूलों में जुलाई माह के पहले सप्ताह में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को किताबें मुहैया करा दी थीं.

जिले में किताबों की कोई कमी नहीं है. अब जिन स्कूलों में बच्चों की किताबें नहीं हैं. इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों की हैं. उन्हें बीआरसी से किताबें ले आनी चाहिए. जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हों.

RTE पर हावी कमीशन तंत्र: ताजनगरी में हर साल पैरेंट्स एसोसिएशन आगरा की सड़कों पर इस निजी स्कूलों में चल रहे प्राइवेट प्रकाशकों के 'कमीशन तंत्र' और लूट को लेकर आंदोलन करते हैं. मगर, नतीजा शून्य रहता है.

हर साल जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) और बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय की रहस्यमयी चुप्पी यह साफ करती है कि शिक्षा माफियाओं का सिंडिकेट प्रशासनिक तंत्र पर कितना हावी है.

इस साल तो अधिकारियों की लापरवाही की हद हो गई है. जिससे जहां RTE से निजी स्कूलों में प्रवेश पाले बच्चों से प्राइवेट प्रकाशकों के 'कमीशन तंत्र' का शिकार हुए हैं, जिससे अभिभावकों की जेब पर डकैती डाली गई.

आगरा के बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून और शासन के कड़े निर्देश पर शहर के निजी स्कूलों में जिन गरीब परिवार के बच्चों का प्रवेश हुआ हैं. उन बच्चों के परिजन के बैंक खाते में किताब और बैग के लिए पांच हजार रुपए शासन से भेजे जाने हैं.

इस बारे में जिलाधिकारी ने कमेटी बनाई थी. कमेटी की जांच भेज दी है. जल्द ही RTE के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते में पहुंच जाएंगे.

(यदि आपके आसपास भी ऐसे सरकारी स्कूल हैं. जहां पर बच्चे अभी तक बिना किताबों के पढने जा रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में स्कूल के नाम के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इस आवाज को लखनऊ तक पहुंचाने के लिए स्टोरी को अधिक से अधिक शेयर करें.)

यह भी पढ़ें: भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ीं, आगरा में परिवाद दाखिल, 5 अगस्त को सुनवाई

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