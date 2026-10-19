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बिहार में दुर्गा पूजा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, राज्य में 115 नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कर रहे निगरानी

बिहार में निर्बाध विद्युत आपूर्ति ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं, पूजा समितियों एवं आम नागरिकों को निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग ने व्यापक स्तर पर विशेष व्यवस्था की है. ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और ऊर्जा सचिव अजय यादव की ओर से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है.

115 नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय