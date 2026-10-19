बिहार में दुर्गा पूजा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, राज्य में 115 नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कर रहे निगरानी
बिहार में दुर्गा पूजा पर निर्बाध बिजली के लिए 115 स्थायी और 260 अस्थायी नियंत्रण कक्षों में 1000 से अधिक कर्मियों की तैनाती. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : October 19, 2026 at 1:29 PM IST
पटना: बिहार में दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं, पूजा समितियों एवं आम नागरिकों को निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग ने व्यापक स्तर पर विशेष व्यवस्था की है. ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और ऊर्जा सचिव अजय यादव की ओर से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है.
115 नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय
राज्यभर में कुल 115 नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय हैं, जिनमें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 59 तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 56 नियंत्रण कक्ष शामिल हैं. इन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति में आ रही बाधाओं, तकनीकी खराबियों एवं उपभोक्ता शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों को बेहतर विद्युत सुविधा
ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा कि दुर्गा पूजा बिहार की आस्था, संस्कृति एवं सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण पर्व है. इस अवसर पर श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों को बेहतर विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना ऊर्जा विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है.
"इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखना नहीं, बल्कि पर्व के दौरान सुरक्षा, सुविधा एवं जनविश्वास को भी सुदृढ़ करना है. विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में लगे अधिकारियों, अभियंताओं एवं कर्मियों के प्रयास भी काफी अच्छे हैं."-शैलेश कुमार, ऊर्जा मंत्री
पूजा पंडालों पर विशेष ध्यान
दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों, मंदिरों, प्रमुख चौक-चौराहों, मेला स्थलों तथा अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही को ध्यान में रखते हुए विद्युत व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है. ऊर्जा विभाग ने दोनों वितरण कंपनियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर बिजली आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखी है, ताकि पर्व के दौरान नागरिकों को यथासंभव किसी प्रकार की असुविधा न हो.
त्वरित कार्रवाई का निर्देश
नियंत्रण कक्षों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है. बिजली आपूर्ति में व्यवधान, तकनीकी दोष अथवा अन्य समस्याओं की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है.
साउथ बिहार में 59 नियंत्रण कक्ष
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत मुख्यालय से सर्किल स्तर तक कुल 59 नियंत्रण कक्ष संचालित हो रहे हैं. इनमें मुख्यालय स्तर पर एक, विद्युत अंचल स्तर पर 11, डिवीजन स्तर पर 47 नियंत्रण कक्ष शामिल है. इसके अलावा विभिन्न मेला क्षेत्रों में 200 अस्थायी नियंत्रण कक्ष भी कार्य कर रहे हैं. वहीं, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत राज्य मुख्यालय सहित कुल 56 नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय हैं. इनमें एक मुख्यालय , 46 डिवीजन स्तरीय, 9 विद्युत अंचल स्तरीय एवं 60 अस्थायी नियंत्रण कक्ष शामिल हैं.
1000 से अधिक पदाधिकारी की प्रतिनिधि
इन नियंत्रण कक्षों में कुल एक हजार से अधिक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि किसी भी विद्युत संबंधी समस्या का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके. ऊर्जा सचिव ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान भी विद्युत सुरक्षा एवं निर्बाध आपूर्ति हेतु समस्त व्यवस्थाएं सक्रिय रहेंगी.
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