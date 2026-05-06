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हिमाचल में सज गया चुनावी रण, 1147 उम्मीदवार मैदान में, 10 पहले ही विजेता घोषित

शिमला: हिमाचल में शहरी निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच गई है. नामांकन पत्रों की वापसी की समयसीमा समाप्त होते ही चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है और मैदान में बचे उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर की स्थिति बन गई है. बुधवार को कुल 237 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लेकर चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया, जिसके बाद अब 439 वार्डों में 1147 प्रत्याशी जनता के समर्थन के लिए आमने-सामने हैं.

हालांकि प्रदेश में कुल 449 वार्डों के लिए चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन 10 वार्डों में केवल एक ही उम्मीदवार के मैदान में रहने के कारण वहां मुकाबला समाप्त हो गया और उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया. इनमें नगर पंचायत करसोग के वार्ड नंबर-3 और वार्ड नंबर-1, नगर परिषद ज्वालामुखी का वार्ड नंबर-2, नगर पंचायत बंजार का वार्ड नंबर-6, नगर पंचायत रिवाल्सर का वार्ड नंबर-1, नगर पंचायत नेरवा के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 तथा नगर पंचायत चिढ़गांव का वार्ड नंबर-2 शामिल हैं. वहीं अब शेष वार्डों में चुनावी जंग पूरी तरह सज चुकी है, जहां प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर-आजमाइश में जुट गए हैं. राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गए हैं.

कुल 1426 ने दाखिल हुए नामांकन पत्र