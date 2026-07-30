महराजगंज में 'महिला बीट चौपाल' सुपरहिट; गांवों में सुलझा दिए 1140 पारिवारिक विवाद
इस अभियान का दायरा ग्रामीण और शहरी वार्डों तक और बढ़ाया जाएगा, जिसमें सभी सहयोग लिया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 2:34 PM IST
महराजगंज: जिले में अब पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए लोगों को थाने और कचहरी के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं. मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला बीट अधिकारियों द्वारा गांव-गांव आयोजित की जा रही महिला बीट चौपाल घरेलू विवादों के त्वरित निस्तारण का प्रभावी माध्यम बन रही है.
अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इस पहल के जरिए हजारों महिलाओं तक पुलिस की सीधी पहुंच बनी है और अधिकांश छोटे विवाद गांव में ही सुलझाए जा रहे हैं. इससे लोगों का धन और समय भी बच रहा है.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के दौरान अक्टूबर 2023 में शुरू की गई महिला बीट चौपाल अब जिले में महिलाओं की समस्याओं के समाधान का मजबूत मंच बन चुकी है.
महिला बीट अधिकारी गांवों और मोहल्लों में नियमित चौपाल लगाकर पारिवारिक विवाद, महिला उत्पीड़न और सामाजिक समस्याओं पर सीधे संवाद कर रही हैं.
पुलिस अधीक्षक महराजगंज श्री शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना निचलौल द्वारा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय झरवलिया में छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव तथा आपातकालीन हेल्पलाइन सेवाओं के संबंध में जागरूक किया गया। pic.twitter.com/JkkzHLchp2— MAHARAJGANJ POLICE (@maharajganjpol) July 30, 2026
पुलिस विभाग के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक जिले में 7,926 महिला बीट चौपाल आयोजित की जा चुकी हैं. वहीं, 21 सितंबर 2025 से 15 अप्रैल 2026 के बीच 5,442 चौपालों का आयोजन हुआ.
इस दौरान घरेलू विवाद से जुड़े 1,162 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 1,140 मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति से निस्तारण कर दिया गया. इससे छोटे विवादों के थानों तक पहुंचने की आवश्यकता काफी कम हुई है.
महिला बीट चौपाल के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, महिला सुरक्षा कानूनों तथा हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 181, 1098 और 1076 की जानकारी भी दी जाती है. साथ ही साइबर अपराधों से बचाव और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति भी जागरूक किया जाता है.
पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना घुघली द्वारा प्राथमिक विद्यालय बेलवा टीकर में छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग एवं आपातकालीन हेल्पलाइन 1090, 112, 1098 व 1930 की जानकारी देकर जागरूक किया… pic.twitter.com/jk7NKIC40i— MAHARAJGANJ POLICE (@maharajganjpol) July 30, 2026
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि महिला बीट चौपाल का उद्देश्य केवल शिकायतों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि महिलाओं तक पुलिस की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है. साथ हीं गांव स्तर पर ही विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराना है.
हमारी कोशिश है कि छोटे-छोटे पारिवारिक विवाद मुकदमे में न बदलें, बल्कि संवाद और आपसी सहमति से सुलझें. आगे इस अभियान का दायरा ग्रामीण और शहरी वार्डों तक और बढ़ाया जाएगा, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा.
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