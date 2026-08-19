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सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली; बागपत और बिजनौर के 1120 अभ्यर्थी हुए शामिल, 810 को मिली सफलता

दौड़ में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश मिलेगा. इसके तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता के अन्य मानकों की जांच की जाएगी. साथ ही उनके शैक्षिक और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद फिटनेस और मेडिकल जांच की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाएगी. सभी निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए आगे भेजा जाएगा.

कर्नल सत्यजीत वले के अनुसार, अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत बुधवार को अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ ही शुरू हुई. स्टेडियम में सुबह से ही युवाओं की भीड़ जुटी रही. सेना में शामिल होने के उत्साह के साथ अभ्यर्थियों ने निर्धारित मानकों के अनुसार दौड़ में हिस्सा लिया.कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच 810 अभ्यर्थियों ने दौड़ को सफलतापूर्वक पास कर लिया.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कुल 1,150 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 1,120 अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया. जिनमें से 810 अभ्यर्थियों ने दौड़ को सही समय पर पूरा कर अगली प्रक्रियाओं के लिए अपनी जगह बनाई है. वहीं, अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर बरेली प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं.

सहारनपुर/बरेली : जिले के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में बुधवार को बागपत और बिजनौर जिले के युवाओं ने सेना में भर्ती होने के लिए दमखम दिखाया. भर्ती रैली के तीसरे दिन जिले की बागपत तहसील, बिजनौर जिले की नगीना और चांदपुर तहसील के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया गया था.

भर्ती रैली के दौरान स्टेडियम में सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया कराई जा रही है. अभ्यर्थियों की पहचान से लेकर दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षण तक हर चरण में निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है. भर्ती को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. कई अभ्यर्थी लंबे समय से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे और इस अवसर को अपने सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं.



गौरतलब है कि सहारनपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में 17 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जा रही है. सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) मेरठ के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों के पात्र अभ्यर्थी इस रैली में शामिल हो रहे हैं. भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के साथ-साथ दस्तावेज सत्यापन, फिटनेस और मेडिकल जांच के विभिन्न चरणों से गुजरना होगा. बुधवार को बागपत और बिजनौर के युवाओं ने पूरे जोश के साथ अपनी प्रतिभा और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया.

बरेली में 14 सितंबर से अग्निवीर भर्ती रैली : अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर बरेली प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. 14 से 30 सितंबर तक जाट रेजिमेंट सेंटर, बरेली परिसर में भर्ती रैली आयोजित होगी. इसमें बरेली समेत 12 जिलों के हजारों अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपते हुए तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं.





जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि अग्निवीर भर्ती रैली के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई है. इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नगर आयुक्त, एडीएम सिटी और सेना के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को होने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.





जिलाधिकारी के मुताबिक, इस भर्ती रैली में बरेली, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, संभल, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद और बदायूं के अभ्यर्थी शामिल होंगे. बड़ी संख्या में युवाओं के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं.





जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और बिजली विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने को कहा. भर्ती स्थल और आस-पास विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

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