उदयपुर में बेटियों को बंटने को आई स्कूटियां फांक रही धूल, अभी नहीं संभाला तो कबाड़ बनने का खतरा
उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज परिसर में 100 से अधिक स्कूटियां खुले आसमान के नीचे खड़ी हैं. इनकी सीटें फटने लगी है.
Published : February 4, 2026 at 2:05 PM IST
उदयपुर: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी छात्रा स्कूटी योजना जमीन पर सिस्टम की सुस्ती का शिकार हो रही है. उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज परिसर में 100 से अधिक स्कूटियां खुले आसमान के नीचे खड़ी हैं. इनके वितरण में और विलंब हुआ तो कबाड़ बनने का खतरा भी है.
कॉलेज में कुल 112 स्कूटियां रखी हुई हैं.इनमें करीब दो दर्जन स्कूटियां तीन-चार साल से वहीं खड़ी हैं, जबकि शेष कई महीनों से धूल-मिट्टी झेल रही हैं.धूप, बारिश और लापरवाही के कारण कई स्कूटियों की सीटें फट चुकी हैं. कुछ के तकनीकी हिस्सों में भी खराबी आने लगी है.कभी छात्राओं की मेहनत का प्रतीक रहीं, ये स्कूटियां अब सिस्टम की ढिलाई की तस्वीर बन गई हैं. कॉलेज प्रिंसिपल दीपक माहेश्वरी ने कहा कि परिसर में बड़ी संख्या में आवारा श्वान हैं. इन्होंने कई स्कूटियों की सीटों को नुकसान पहुंचाया. नगर निगम को कई बार पत्र भेजकर श्वान पकड़ने की मांग की, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ. अब कॉलेज स्तर पर सीटें बदलवाने और जरूरी मरम्मत की तैयारी है.
पढ़ें:डूंगरपुर की 1 हजार बेटियों को 2 साल से नहीं मिली स्कूटी, 8 करोड़ की स्कूटियां झाड़ियों के बीच फांक रही धूल
कॉलेज प्रशासन का कहना है, स्कूटी के लिए चयनित छात्राओं से संपर्क नहीं हो पा रहा है. कई छात्राओं के मोबाइल नंबर बदल चुके या गलत दर्ज हो गए. इससे वितरण प्रक्रिया अटक गई. सवाल यह भी उठ रहा है कि जब वितरण में देरी तय थी तो स्कूटियों को सुरक्षित स्थान पर रखने और नियमित रखरखाव की व्यवस्था क्यों नहीं की गई.
मेघावी छात्राओं को देते हैं: कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत हर साल बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाती है. राजस्थान बोर्ड में 10वीं-12वीं में 65 प्रतिशत और सीबीएसई में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली छात्राएं इसकी पात्र होती हैं, लेकिन जब लाभ समय पर नहीं पहुंचे तो योजना का असली उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है.
पढ़ें:कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना: कबाड़ हो रही स्कूटियां, एबीवीपी ने किया प्रदर्शन
ऐसा मामला डूंगरपुर जिले के एक कॉलेज में सामने आ चुका है. वहां कई स्कूटियां लंबे समय तक परिसर में खड़ी रहने से खराब हो गई. तब जांच के निर्देश दिए गए और बाद में वितरण प्रक्रिया तेज की गई. अब उदयपुर का यह प्रकरण सरकार और शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है.
पढ़ें:काली बाई देवनारायण स्कूटी योजना : सिरोही में छात्राओं को नहीं मिली स्कूटी, कॉलेज में धूल खा रही