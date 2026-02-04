ETV Bharat / state

उदयपुर में बेटियों को बंटने को आई स्कूटियां फांक रही धूल, अभी नहीं संभाला तो कबाड़ बनने का खतरा

मीरा गर्ल्स कॉलेज में खड़ी स्कूटी ( ETV Bharat Udaipur )