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दीपावली पर पटाखों से घायल होकर SMS अस्पताल पहुंचे 112 मरीज, आतिशबाजी से झुलसे 51 लोग और 61 की आंखों में आई चोट

एसएमएस अस्पताल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी से कई स्थानों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई तो वहीं आतिशबाजी के कारण कई लोग घायल भी हुए. आतिशबाजी के कारण झुलसने और आंखों में चोट लगने के भी कई मामले सामने आए. प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में कुल 112 घायल होकर पहुंचे.