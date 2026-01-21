ETV Bharat / state

BHU का 111वां स्थापना दिवस; 23 जनवरी को होगा भव्य समारोह, निकाली जाएंगी झाकियां

वाराणसी: ‘सर्वविद्या की राजधानी’ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 111वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा. साल 1916 में वसंत पंचमी के अवसर पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी. स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय, संकाय, केंद्र, इकाई और संस्थान अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों और विशिष्टताओं को झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे. विश्वविद्यालय के कुलपति सहित अन्य विशिष्ट अतिथि शोभायात्रा का अवलोकन करेंगे.

111वें स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 23 जनवरी, 2026 को 111वां स्थापना दिवस समारोह होगा. इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. समारोह का शुभारंभ सुबह 7 बजे स्थापना स्थल पर कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी द्वारा पूजा-अर्चना से होगा. इसके बाद विभिन्न छात्रावासों में सरस्वती पूजन का आयोजन किया जाएगा.

स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय परिवार उत्सव के रंग में रंग जाता है और विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी इस अवसर पर झूमते और नाचते-गाते हुए अपने-अपने विद्यालय, महाविद्यालय, संकाय, केंद्र और संस्थान की झांकियां निकालते हैं.

समारोह की थीम 'समग्रता में निरंतरता': विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय, संकाय, केंद्र, इकाई और संस्थान अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों और विशिष्टताओं को झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे. कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी सहित अन्य विशिष्ट अतिथि शोभायात्रा का अवलोकन करेंगे. इस वर्ष के स्थापना दिवस समारोह की थीम ‘समग्रता में निरंतरता’ रखी गई है. 23 जनवरी को सुबह 10 बजे कुलपति ‘एलडी गेस्ट हाउस क्रॉसिंग’ पर झंडा दिखाकर झांकियों की शोभायात्रा को रवाना करेंगे.