चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों का दुनिया में डंका, स्टैनफोर्ड की टॉप-2% सूची में PGI-PU के 111 शोधकर्ता
चंडीगढ़ के पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी के 111 वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड-एल्सेवियर की 2026 की शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए.
Published : October 10, 2026 at 9:31 AM IST
चंडीगढ़: चिकित्सा से लेकर पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग तक शोध के क्षेत्र में चंडीगढ़ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर की वर्ष 2026 की दुनिया के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शहर के दो प्रमुख संस्थानों पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) और पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के शोधकर्ताओं को स्थान मिला है. उपलब्ध विवरण के अनुसार दोनों संस्थानों के कुल 111 विशिष्ट शोधकर्ताओं ने इस सूची में जगह बनाई है. इनमें पीजीआई के 55 और पीयू के 56 शोधकर्ता शामिल हैं.
दरअसल, यह उपलब्धि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में हो रहे शोध और उनके वैश्विक प्रभाव को सामने लाती है. सूची में शामिल वैज्ञानिकों के शोध कार्यों का असर चिकित्सा, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, माइक्रोबायोलॉजी, औषधि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में देखा जा सकता है.
वार्षिक और लाइफटाइम श्रेणियों में मिली जगह: वैज्ञानिकों की सूची में शोध प्रभाव के आकलन के लिए दो प्रमुख श्रेणियां रखी गई हैं. पहली श्रेणी में एक वर्ष के दौरान किए गए शोध के प्रभाव को देखा जाता है, जबकि दूसरी में पूरे अकादमिक करियर के दौरान वैज्ञानिक के शोध योगदान का आकलन किया जाता है. पीजीआई के 55 वैज्ञानिक वार्षिक शोध प्रभाव श्रेणी में शामिल हैं, जबकि 21 को करियर-दीर्घकालिक यानी लाइफटाइम श्रेणी में जगह मिली है. वहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी के 54 शोधकर्ता वार्षिक श्रेणी और 28 शोधकर्ता लाइफटाइम श्रेणी में शामिल हैं. पीयू की दोनों श्रेणियों में 26 नाम साझा हैं. इस आधार पर विश्वविद्यालय के विशिष्ट शोधकर्ताओं की संख्या 56 बनती है.
शोध के प्रभाव और उद्धरणों पर आधारित सूची: यह सूची स्कोपस डेटाबेस में उपलब्ध शोध आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है. इसमें शोधपत्रों को मिले उद्धरण, एच-इंडेक्स, सह-लेखकत्व और शोध प्रकाशनों में वैज्ञानिकों की भूमिका जैसे मानकों को ध्यान में रखा जाता है. वार्षिक श्रेणी में वर्ष 2025 के शोध प्रभाव को आधार बनाया गया है, जबकि लाइफटाइम श्रेणी पूरे करियर के दौरान किए गए शोध कार्यों के संचयी प्रभाव को दर्शाती है. इस प्रकार सूची में स्थान मिलना वैज्ञानिकों के शोध की अंतरराष्ट्रीय पहुंच और अकादमिक क्षेत्र में उनके योगदान का संकेत है. हालांकि, उद्धरणों और अन्य शोध संकेतकों के आधार पर तैयार सूची किसी वैज्ञानिक के संपूर्ण योगदान का अकेला मापदंड नहीं है.
पीजीआई के चिकित्सा शोधकर्ताओं को पहचान: पीजीआई के प्रमुख शोधकर्ताओं में डॉ. अरुणालोके के. चक्रवर्ती, डॉ. रितेश अग्रवाल, डॉ. आशुतोष नाथ अग्रवाल, डॉ. राधा कृष्ण धीमान, डॉ. अजय कुमार दुसेजा और डॉ. संदीप के. ग्रोवर के नाम शामिल हैं. इनके अलावा डॉ. सुरजीत के. सिंह, डॉ. रविंद्र खैवाल और डॉ. दिगंबर बेहेरा समेत कई वैज्ञानिकों ने भी सूची में जगह बनाई है. वार्षिक शोध प्रभाव श्रेणी में डॉ. शिवप्रकाश मंड्या रुद्रमूर्ति, डॉ. शंकर प्रिंजा, डॉ. नवनीत सिंह, डॉ. संजय कुमार आर. भडाडा, डॉ. अमन शर्मा, डॉ. विशाल शर्मा, डॉ. इंदरपाल एस. सहगल, डॉ. रामदीप सिंह और डॉ. सोनू गोयल सहित अन्य शोधकर्ता शामिल हैं. चिकित्सा और जैव चिकित्सा अनुसंधान में इन वैज्ञानिकों की मौजूदगी संस्थान की शोध गतिविधियों की व्यापकता को दर्शाती है.
पीयू के वैज्ञानिकों का भी व्यापक योगदान: पंजाब यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भी विभिन्न विषयों में अपनी विशेषज्ञता के दम पर वैश्विक सूची में स्थान हासिल किया है. इनमें केवल कृष्ण, हर्ष नैयर, गार्गी घोषाल, सुशील कुमार कंसल, सुरिंदर कुमार मेहता, विशाल शर्मा, सुमन मोर, भूपिंदर सिंह भूप, संतोष कुमार उपाध्याय, सूर्यकांत त्रिपाठी और संजय छिब्बर जैसे नाम शामिल हैं. विश्वविद्यालय के शोधकर्ता चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, औषधि विज्ञान, इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं.
कुलपति ने दी शोधकर्ताओं को बधाई: पीयू की कुलपति प्रो. मीनाक्षी गोयल ने इस उपलब्धि पर शोधकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि, "प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का शामिल होना उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों, विभिन्न विषयों के बीच सहयोग और पीयू की अंतरराष्ट्रीय शोध पहचान में लगातार हो रही वृद्धि को दर्शाता है." पीजीआई और पीयू के शोधकर्ताओं की यह उपलब्धि चंडीगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों में जारी अनुसंधान गतिविधियों को रेखांकित करती है. साथ ही, यह बताती है कि विभिन्न विषयों में किया जा रहा शोध वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय तक पहुंच बना रहा है.
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