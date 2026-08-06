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रामपुर पुलिस की बड़ी सफलता; 21 लाख के 111 खोए मोबाइल बरामद, असली मालिकों को सौंपे गये

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने प्रेसवार्ता के दौरान दी जानकारी.

111 खोए मोबाइल बरामद
111 खोए मोबाइल बरामद (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 8:26 PM IST

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रामपुर : रामपुर पुलिस की सर्विलांस टीम का एक बेहद सराहनीय कार्य देखने को मिला है, यहां पुलिस टीम ने खोए हुए करीब 111 मोबाइल बरामद किये हैं. जिसके बाद टीम ने मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को वापस लौटाए हैं. इन मोबाइल की कुल अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि यह सफलता CEIR पोर्टल और सर्विलांस टीम की लगातार मेहनत का परिणाम है.

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने प्रेसवार्ता कर बताया कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तय की गई दस प्रमुख प्राथमिकताओं में साइबर अपराध की रोकथाम भी शामिल है. उन्होंने बताया कि अक्सर लोग मोबाइल खो जाने की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं. कई बार मोबाइल रास्ते में गिर जाता है, तो कई बार बाजार, होटल, रेस्टोरेंट या पार्क जैसी जगहों पर छूट जाता है.


उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा लोगों को CEIR पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी जाती है. शिकायत मिलने के बाद सर्विलांस टीम मोबाइल के IMEI नंबर और तकनीकी माध्यमों से उसकी लोकेशन ट्रेस करती है. यह प्रक्रिया काफी मेहनत और समय लेने वाली होती है, क्योंकि विभिन्न मोबाइल कंपनियों और तकनीकी एजेंसियों के सहयोग से डाटा का विश्लेषण किया जाता है.


रामपुर पुलिस की सर्विलांस टीम ने इसी अभियान के तहत 111 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपये है. इन मोबाइल में कुछ रामपुर जिले के हैं, जबकि कुछ अन्य जिलों के लोगों के भी हैं. जिन लोगों की पहचान हो चुकी है, उनके मोबाइल मौके पर ही सौंप दिए गए. वहीं, जो लोग उपस्थित नहीं हो सके, उन्हें सूचना देकर बुलाया जाएगा और उनके मोबाइल भी वापस किए जाएंगे.

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि यह मोबाइल चोरी या लूट के मामलों से संबंधित नहीं हैं. यदि मोबाइल चोरी या लूट में बरामद होता है तो वह न्यायालय की केस प्रॉपर्टी बन जाता है और उसे अदालत के आदेश के बाद ही वापस किया जा सकता है. यहां केवल वह मोबाइल शामिल हैं, जो कहीं गिर गए थे या अनजाने में खो गए थे. इस उल्लेखनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक ने सर्विलांस टीम की सराहना करते हुए पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है. साथ ही टीम को 11 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और संबंधित हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबलों को उत्कृष्ट प्रविष्टि देने की भी घोषणा की है.



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