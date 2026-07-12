हरियाणा के 1107 निजी स्कूल ब्लैकलिस्ट, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने जताया विरोध
हरियाणा सरकार ने राइट टू एजुकेशन नियम का पालन नहीं करने वाले 1107 निजी स्कूल ब्लैकलिस्ट, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने विरोध जताया.
Published : July 12, 2026 at 11:30 AM IST
फरीदाबाद: हरियाणा में शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन (RTE) Act-2009 के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश ना देने और नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. राज्य के 1107 निजी स्कूलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. इन स्कूलों पर आरोप है कि इन्होंने आरटीई के तहत निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया, मान्यता से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए और कई मामलों में आरटीई प्रक्रिया का पालन नहीं किया. शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया रोक दी है और आगे मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई शुरू कर दी है.
क्या है आरटीई? शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE Act-2009 देश के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है. इस कानून की धारा 12(1)(c) के अनुसार निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश स्तर की कक्षा (नर्सरी, केजी या पहली कक्षा, जैसा लागू हो) में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग (DG) के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं. इन बच्चों की फीस का भुगतान सरकार तय नियमों के अनुसार करती है, इसलिए किसी भी पात्र बच्चे को केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता.
क्या होती है प्रक्रिया? हरियाणा सरकार हर वर्ष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आरटीई दाखिले की प्रक्रिया चलाती है. स्कूलों को पहले अपनी सीटों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होता है. इसके बाद पात्र अभिभावक आवेदन करते हैं, ऑनलाइन ड्रॉ निकाला जाता है और चयनित बच्चों को संबंधित स्कूल में प्रवेश दिया जाता है. यदि कोई स्कूल आरटीई के तहत सीट घोषित नहीं करता, प्रवेश देने से इनकार करता है या निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई कर सकता है.
शिक्षा निदेशालय की जांच में खुलासा: शिक्षा निदेशालय की जांच में सामने आया कि 22 जिलों के 1107 निजी स्कूल मान्यता संबंधी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके और आरटीई नियमों के पालन में भी गंभीर खामियां मिलीं. इसके बाद सरकार ने इन स्कूलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया. सरकार ने इनकी नई एडमिशन लेने की शक्ति समाप्त कर दी, ऑनलाइन एमआईएस पोर्टल तक पहुंच रोक दी गई और अब मान्यता रद्द करने तथा आवश्यकता पड़ने पर स्कूल बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. शिक्षा विभाग के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित स्कूल कैथल, गुरुग्राम और हिसार जिलों में हैं. फरीदाबाद जिले के भी करीब 70 निजी स्कूल इस कार्रवाई की जद में आए हैं.
1107 निजी स्कूल ब्लैकलिस्ट: फरीदाबाद के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार ढिल्लों ने बताया कि "जिन स्कूलों की लिस्ट जारी हुई है. उन स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. उन स्कूलों से दाखिले का पावर छीन लिया गया है. इसके साथी उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ये भी सुनिश्चित करने में लगा है कि इन ब्लैक लिस्ट स्कूलों में कोई छात्र नामांकन ना करवाये. इसके अलावा इन स्कूलों में जिन छात्रों ने एडमिशन ले लिया है. उनको लेकर भी शिक्षा विभाग विचार कर रहा है. अगर आगे भी कोई स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत यदि कोई स्कूल गरीब बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करता है, सीटें छिपाता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
'नियमों का उल्लंघन या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी': सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार केवल कानून नहीं बल्कि बच्चों का संवैधानिक अधिकार है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ का विरोध: हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने सरकार के कदम पर सवाल उठाए हैं. एसोसिएशन का कहना है कि "निजी स्कूल RTE के विरोध में नहीं हैं और अधिकांश स्कूल नियमों का पालन करते हैं. कई मामलों में ऑनलाइन पोर्टल, दस्तावेजों के सत्यापन और सीट आवंटन की प्रक्रिया में तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं के कारण प्रवेश पूरा नहीं हो सका. सरकार वर्षों से RTE के तहत फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान समय पर नहीं कर रही, जिससे निजी स्कूलों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. ब्लैकलिस्ट जैसी सख्त कार्रवाई से पहले प्रत्येक स्कूल का पक्ष सुना जाए और तकनीकी त्रुटियों वाले मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए. सरकार को भुगतान और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए."
आरटीई नियमों का पालन जरूरी: हरियाणा सरकार की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि निजी स्कूलों को अब आरटीई नियमों का हर हाल में पालन करना होगा. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस कार्रवाई के बाद आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को समय पर और बिना भेदभाव के निजी स्कूलों में प्रवेश मिल पाएगा, या फिर हर साल की तरह इस बार भी अभिभावकों को न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे.
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