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स्वास्थ्य विभाग में 11,000 पदों पर भर्ती, जानें कब आएगा विज्ञापन?

पटना: बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग में 11000 पदों पर बहाली की जाएगी. राज स्वास्थ्य समिति के जरिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (NHM) के तहत ये बहाली होगी. इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी है.

इस संबंध में विभाग द्वारा नवंबर के अंतिम सप्ताह तक भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके. इसके अलावा जल्द भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक सुलभ, सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता है.

इन पद पर होगी बहाली

इस बहाली के तहत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, प्रबंधकीय श्रेणी, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर (BHM), NME और लिपिकीय संवर्ग सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इसके लिए राज्य के सभी 38 जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों का अद्यतन ब्यौरा जुटाया जा रहा है. प्रथम चरण की बहाली के बाद दूसरे चरण में अन्य रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

इस बहाली से बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे. साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित होने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार आएगा. इसके अलावा मरीजों को समय पर जांच और बेहतर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

'' बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग में 11 हजार से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है''. - निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

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