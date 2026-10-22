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आदि कैलाश मैराथन: कल गुंजी में होगा उद्घाटन, 24 अक्टूबर को 1100 धावक देंगे पर्यटन को रफ्तार

देहरादून: उत्तराखंड के सीमांत गांवों में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आदि कैलाश मैराथन को हर साल आयोजित किया जा रहा है. इस बार करीब 1100 धावक हिमालय की दुर्गम वादियों में दौड़कर साहस और रोमांच की नई कहानी लिखेंगे. सरकार का लक्ष्य इस आयोजन के जरिए विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ सीमांत गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है.

उत्तराखंड में पर्यटन को केवल चारधाम यात्रा और गर्मियों के पर्यटन तक सीमित रखने के बजाय अब सर्दियों में भी पर्यटकों को पहाड़ों तक लाने की तैयारी की जा रही है. इसी कड़ी में पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में आयोजित होने वाली आदि कैलाश परिक्रमा रन को पर्यटन विभाग ने अपने वार्षिक कैलेंडर का स्थायी हिस्सा बना दिया है.

4500 मीटर की ऊंचाई से शुरू होगी रोमांचक दौड़: आदि कैलाश मैराथन की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊंचाई और हिमालय का दुर्गम भूगोल है. इस वर्ष 23 से 26 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले आदि कैलाश परिक्रमा रन में अल्ट्रा मैराथन, मैराथन, हाफ मैराथन, फन रन और माउंटेन बाइकिंग जैसी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, किसी भी बड़े आयोजन में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने से पहले उनके ठहरने, भोजन और दूसरी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है. फिलहाल होमस्टे, होटल और गेस्ट हाउस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही प्रतिभागियों की संख्या तय की गई है. आने वाले वर्षों में जैसे-जैसे स्थानीय स्तर पर आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा, उसी अनुपात में प्रतिभागियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी.

पिछले वर्ष इस आयोजन में करीब 750 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जबकि इस बार पंजीकरण कराने वाले प्रतिभागियों की संख्या बढ़कर लगभग 1100 तक पहुंच गई है. प्रतिभागियों की संख्या में हुई यह बढ़ोतरी सीमांत क्षेत्र में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को दिखाती है. हालांकि, विभाग ने इस बार पंजीकरण की संख्या 1100 तक पहुंचने के बाद बंद कर दिया है. इसके पीछे मुख्य वजह क्षेत्र में उपलब्ध आवास और अन्य सुविधाओं की क्षमता को बनाए रखना है. -धीराज गर्ब्याल, सचिव, पर्यटन-

पिछले साल 750, इस बार 1100 के करीब पहुंचे प्रतिभागी: आदि कैलाश मैराथन को लेकर धावकों में बढ़ता उत्साह आयोजन के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है. पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि,

पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर पिछले वर्ष आयोजित आदि कैलाश और नीती घाटी की अल्ट्रा मैराथन को अब हर साल नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा. सरकार की कोशिश है कि इन आयोजनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए, ताकि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों को साहसिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके. इससे न केवल पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, बल्कि सीमावर्ती गांवों में आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

पर्यटन विभाग के कार्यक्रम के मुताबिक, 23 अक्टूबर को गुंजी में शाम 5 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित होगा. 24 अक्टूबर को सुबह 6 बजे करीब 70 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन का फ्लैग ऑफ जौलिंगकोंग से और 42 किलोमीटर की मैराथन का फ्लैग ऑफ गुंजी से होगा. पर्यटन सचिव के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24 अक्टूबर को मैराथन का शुभारंभ करेंगे. यह आयोजन करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश क्षेत्र से जुड़ा है, जहां की भौगोलिक परिस्थितियां धावकों के लिए बड़ी चुनौती पेश करती हैं. ऊंचाई, कम तापमान और कठिन रास्तों के बीच दौड़ना प्रतिभागियों के शारीरिक सामर्थ्य और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा लेगा. यही वजह है कि इस आयोजन को सामान्य खेल प्रतियोगिता के बजाय साहसिक पर्यटन के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है.

70, 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़, माउंटेन बाइकिंग भी आकर्षण: इस आयोजन में अलग-अलग क्षमता वाले प्रतिभागियों को ध्यान में रखते हुए कई श्रेणियां रखी गई हैं. 70 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन और 42 किलोमीटर की मैराथन के अलावा 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन और 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ भी आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही 25 और 50 किलोमीटर की माउंटेन बाइकिंग प्रतियोगिताएं भी कार्यक्रम का हिस्सा है.

कार्यक्रम के मुताबिक, 24 अक्टूबर की शाम गुंजी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. 25 अक्टूबर को सुबह सात बजे 21, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ का फ्लैग ऑफ होगा, जबकि सुबह 11 बजे रनिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे. शाम को एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है. 26 अक्टूबर को सुबह सात बजे 50 और 25 किलोमीटर की माउंटेन बाइकिंग रेस शुरू होगी और सुबह 11 बजे एमटीबी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे. उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आईटीबीपी और भारतीय सेना का भी सहयोग है. भारतीय एथलेटिक्स से रिकगनाइजेशन इस आयोजन की पहचान को भी मजबूती देता है.

विंटर टूरिज्म से गांवों में रोजगार बढ़ाने की तैयारी: पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने कहा कि, आदि कैलाश और नीति घाटी में अल्ट्रा मैराथन आयोजित करने का उद्देश्य केवल खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि सीमांत गांवों में पर्यटन आधारित रोजगार के अवसर तैयार करना भी है. सरकार चाहती है कि सर्दियों के मौसम में भी पर्यटक इन क्षेत्रों का रुख करें और स्थानीय लोगों को सालभर आजीविका के साधन मिल सकें. आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन का सीजन सीमित रहता है, जिससे स्थानीय कारोबार और रोजगार पर असर पड़ता है. ऐसे में साहसिक खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विशेष पर्यटन आयोजनों के जरिए पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बनाई जा रही है. इससे होमस्टे, होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के साथ स्थानीय टैक्सी चालकों, गाइडों, दुकानदारों और अन्य सेवा प्रदाताओं को भी फायदा मिल सकता है. पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना भी है.

वाइब्रेंट विलेज योजना को मिलेगा सहारा: सीमांत गांवों में आबादी बनाए रखना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है. पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि आदि कैलाश और नीति जैसी मैराथन इन चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित हो सकती है. पर्यटन सचिव के मुताबिक,

इन आयोजनों से गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के विकल्प मिलेंगे. इसका लाभ केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में भी मिल सकता है. हालांकि, इस दिशा में वास्तविक सफलता तभी मिलेगी, जब आयोजन के साथ सड़क, संचार, स्वास्थ्य, ठहरने और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी लगातार विस्तार किया जाए. फिलहाल 1100 प्रतिभागियों की भागीदारी इस आयोजन के प्रति बढ़ते आकर्षण का संकेत है. अब पर्यटन विभाग की चुनौती इस उत्साह को बरकरार रखते हुए आयोजन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है, ताकि आदि कैलाश और नीति घाटी आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के प्रमुख साहसिक पर्यटन केंद्रों के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सकें.

-धीराज गर्ब्याल, सचिव, पर्यटन-

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