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मथुरा: गोपीनाथ मंदिर में रक्षाबंधन का उत्सव, निराश्रित माताओं ने PM मोदी के लिए बनाईं राखियां

गोपीनाथ मंदिर में रंक्षाबंधन का उत्सव ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: सुलभ इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में रहने वाली निराश्रित माताओं और बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए अपने हाथों से 1100 राखियां तैयार की हैं. इनमें से पांच माताएं दिल्ली जाकर रक्षाबंधन के दिन प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधेंगी. इसके साथ ही, रविवार को माताओं ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधी. इस अवसर पर यहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया. गोपीनाथ मंदिर में रंक्षाबंधन का उत्सव (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, वृंदावन के गोपीनाथ बाजार में स्थित प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में निराश्रित माता-बहनों ने रविवार को रक्षाबंधन का उत्सव मनाया. इस दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधी और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने की शुभकामनाएं ली. सुलभ इंटरनेशनल संस्था की कार्यकारिणी संयोजक नित्या पाठक ने भी भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर राखी बांधी.