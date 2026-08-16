ETV Bharat / state

मथुरा: गोपीनाथ मंदिर में रक्षाबंधन का उत्सव, निराश्रित माताओं ने PM मोदी के लिए बनाईं राखियां

निराश्रित माताओं-बहनों ने बनाई है 1100 राखियां, पांच माताएं दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को बांधेंगी राखी

Photo Credit; ETV Bharat
गोपीनाथ मंदिर में रंक्षाबंधन का उत्सव (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: सुलभ इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में रहने वाली निराश्रित माताओं और बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए अपने हाथों से 1100 राखियां तैयार की हैं. इनमें से पांच माताएं दिल्ली जाकर रक्षाबंधन के दिन प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधेंगी. इसके साथ ही, रविवार को माताओं ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधी. इस अवसर पर यहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया.

गोपीनाथ मंदिर में रंक्षाबंधन का उत्सव (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, वृंदावन के गोपीनाथ बाजार में स्थित प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में निराश्रित माता-बहनों ने रविवार को रक्षाबंधन का उत्सव मनाया. इस दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधी और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने की शुभकामनाएं ली. सुलभ इंटरनेशनल संस्था की कार्यकारिणी संयोजक नित्या पाठक ने भी भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर राखी बांधी.

Photo Credit; ETV Bharat
श्री कृष्ण को बांधी गई राखी (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान सुलभ इंटरनेशनल संस्था की कार्यकारिणी संयोजक नित्या पाठक ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व इन माताओं के साथ मनाकर बहुत अच्छा लगता है, मेरा कुछ निजी कार्यक्रम है, इसलिए इस बार हम लोगों ने पहले ही रक्षाबंधन मना लिया. उन्होंने कहा कि इन माता-बहनों ने मिलकर करीब 1100 राखियां बनाई हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के नेताओं की कलाई पर बांधी जाएंगी.

Photo Credit; ETV Bharat
राखियां तैयार करतीं माताएं (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की रक्षा करते हैं, वो इन माताओं के भाई बनाकर उनकी रक्षा करते हैं. 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने निराश्रित माता-बहनों को गोद लेने के लिए सुलभ इंटरनेशनल संस्था को बोला था, तभी से लगातार उनके साथ मिलकर सभी त्योहार मनाए जाते हैं. इस नई शुरुआत की गई है, भगवान श्रीकृष्ण को भी भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधी गई.

Photo Credit; ETV Bharat
राखियां तैयार करतीं माताएं (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, निराश्रित माता अनुपमा मुखर्जी ने बताया कि राखी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छी राखियां तैयार की गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने कृष्ण भगवान के लिए भी राखियां तैयार की हैं. हम कई वर्षों से राखियां तैयार करते हैं और फिर दिल्ली जाकर उनकी कलाई पर राखी बांधी जाती है.


ये भी पढ़ें- लखनऊ में सिर पर भरभराकर गिरा पक्का छज्जा: मलबे में दबकर 40 साल के व्यक्ति की मौत

TAGGED:

1100 RAKHIS PREPARED
RAKHIS PREPARE IN MATHURA
MATHURA NEWS
RAKHI AT GOPINATH TEMPLE
RAKHIS PREPARED FOR PM MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.