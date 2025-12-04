ETV Bharat / state

बनारस में दशाश्वमेध घाट पर 1100 दीप जलाकर लिखा- वेलकम पुतिन, भारत-रूस के मजबूत रिश्तों के लिए प्रार्थना हुई

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गये हैं. घाट पर उनके नाम से दीपक बनारस में गंगा आरती के दौरान जलाए गये.

Published : December 4, 2025 at 8:35 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 9:13 PM IST

वाराणसी: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर पहुंचे हैं. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया. इसके साथ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने वाली संध्याकालीन गंगा आरती में कि 1100 दीपों से वेलकम पुतिन लिखा गया.

इसके बाद मां गंगा के पूजा पाठ के बाद गंगा आरती प्रारंभ हुई. जनता आरती में सभी लोगों ने भारत और रूस के संबंध अच्छे हों, इसके लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की. वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि संस्था रोज संध्याकालीन गंगा आरती कराती है.

गुरुवार को गंगा आरती में अलग ही नजारा देखने को मिला. 1100 दीप जलाकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का वेलकम लिखकर भारत में स्वागत किया गया. इसके साथ ही सभी ने मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से यह प्रार्थना की है कि यह यात्रा सफल रहे. पुतिन स्वस्थ रहें. वहीं पूरे विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की गयी. इसके बाद भव्य गंगा आरती हुई. सभी ने हर हर महादेव का उद्घोष किया.

इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जापान सिंजो आबे विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हो चुके हैं. गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत आए हैं. हम लोगों ने घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में 1100 दीपक जलाकर उनका स्वागत किया है. इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से यह प्रार्थना की है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो. भारत और रूस का रिश्ता और मजबूत हो.

