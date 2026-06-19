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कानपुर में सिग्नेचर ग्रीन्स के 1100 परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित, केडीए की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास नगर बस अड्डे की भूमि पर करीब 420 करोड़ रुपये की लागत से विकसित, सिग्नेचर ग्रीन्स सोसाइटी इन दिनों चर्चा में है. जीवनभर की कमाई से फ्लैट खरीदने वाले 1100 से अधिक परिवार बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि आवंटन के समय किए गए वादे कागजी साबित हो रहे हैं और वे रेरा के नियमों के तहत मिलने वाली सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ईटीवी भारत ने जब मौके पर जाकर पड़ताल की, तो निवासियों ने अपनी समस्याओं को साझा किया.

सोसाइटी के निवासियों ने बताया कि केडीए के प्रबंधन में तालमेल की कमी है. जल निगम द्वारा पेयजल की मुख्य लाइन तो बिछाई गई है, लेकिन इसे ब्लॉक से नहीं जोड़ा गया है. जिसके कारण ब्लॉक के सैकड़ों परिवारों को बोरवेल के पानी पर गुजर करना पड़ रहा है.

वहीं, स्थानीय अधिवक्ता अमित अवस्थी ने मल्टीस्टोरी नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अपार्टमेंट एक्ट के तहत लिफ्ट की व्यवस्था यहां नहीं की गई है. इसके अतिरिक्त, जो लिफ्ट लगाई गई हैं, वो भी अक्सर तकनीकी खराबी के कारण बंद रहती है. इस वजह से ऊंची मंजिलों पर रहने वाले बुजुर्गों, हृदय रोगियों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है.



स्थानीय निवासी अनूप शर्मा के अनुसार, सुरक्षा के नाम पर केडीए द्वारा प्रत्येक फ्लैट से सालाना 5,000 का मेंटेनेंस शुल्क लिया जाता है. इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियां हैं. मुख्य गेट पर सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी के बाद भी बाहरी व्यक्तियों की बिना किसी उचित चेकिंग या एंट्री के आवाजाही बनी रहती है, जिससे निवासियों की सुरक्षा दांव पर रहता है.



सोसाइटी के ठीक बगल में कानपुर चिड़ियाघर स्थित है. नियमानुसार दोनों परिसरों के बीच पर्याप्त ऊंचाई वाली बाउंड्रीवॉल होनी चाहिए थी, जो कि अधूरी है. इसके कारण चिड़ियाघर के बंदरों का झुंड अक्सर सोसाइटी में आकर नुकसान पहुंचाता है. इसके अलावा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सुदृढ़ व्यवस्था न होने के कारण परिसर में गंदगी फैली रहती है, जिससे बीमारियों का खतरा रहता है.



सिग्नेचर ग्रीन्स पर उठाए जा रहे सवालों पर अपना पक्ष रखते हुए केडीए एई (मेंटिनेन्स) अमनदीप तिवारी ने बताया कि सिगनेचर सिटी के मामले में हमारी ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि जो आवंटी वहां रह रहे हैं, वह जल्द से जल्द आरडबल्यूए का गठन कर लें. ताकि पदाधिकारियों से बात कर सभी समस्याओं का समाधान कराया जा सके.