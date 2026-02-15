ETV Bharat / state

इटावा के चकरनगर में ऐतिहासिक दंगल; 110 वर्ष की परंपरा रही कायम

ग्राम प्रधान सज्जन सिंह राजावत ने बताया कि दंगल की तैयारियां लगभग 15 दिन पहले से शुरू कर दी जाती हैं.

इटावा के चकरनगर में ऐतिहासिक दंगल.
इटावा के चकरनगर में ऐतिहासिक दंगल. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 10:51 PM IST

इटावा: जिले के चकरनगर तहसील के ग्राम पंचायत सिंडौस में आयोजित एक दिवसीय विशाल दंगल संपन्न हुआ. इसने एक बार फिर क्षेत्र की पारंपरिक खेल संस्कृति को जीवंत कर दिया. यह परंपरा लगभग 110 वर्षों से चली आ रही है. गांव के बाहर बने विशाल मैदान में दंगल का आयोजन किया गया.

इस दंगल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों के नामी पहलवानों ने भाग लिय. दंगल का शुभारंभ गांव के मुख्य अतिथि भानु प्रताप सिंह उर्फ डीएम ने फीता काटकर किया.

आयोजन समिति के सदस्य किशन वीर सिंह राजावत और ग्राम प्रधान सज्जन सिंह राजावत ने बताया कि दंगल की तैयारियां लगभग 15 दिन पहले से शुरू कर दी जाती हैं. बीहड़ों के बीच आयोजित यह दंगल क्षेत्र की पहचान बन चुका है.

110 वर्ष की परंपरा रही कायम. (Video Credit: ETV Bharat)

मल्लयुद्ध के दौरान पहलवानों ने पारंपरिक अखाड़ा शैली में शानदार दांव-पेंच दिखाए. दर्शकों की भारी भीड़ ने तालियों और जयकारों के साथ मुकाबलों का उत्साहवर्धन किया. लगभग सौ जोड़ों की कुश्तियां कराई गईं.

इनमें अभिषेक इटावा ने बिक्की जौंरीपुरा भिंड को, भोला मुरैना ने सोना फिरोजाबाद को, लोकेश फिरोजाबाद ने सोनू आगरा को तथा अन्य कई पहलवानों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर जीत दर्ज की. विजेताओं को उचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया.

इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता ने सिंडौस में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम के 200 मीटर दौड़ ट्रैक को 400 मीटर किए जाने की मांग भी उठाई. लोगों का कहना था कि इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास सुविधाएं मिल सकेंगी.

दंगल में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अजय धाकरे, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राजेश चौहान उर्फ बबलू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश राजावत, मनोज राजावत सहित दंगल कमेटी के कई सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहा.

