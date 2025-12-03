ब्राजील का 110 सदस्यीय दल अजमेर दरगाह पहुंचा, जानी इस्लाम की बारीकियां
ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना आदि के लोगों की चिश्तियां सिलसिले से गहरी आस्था है. यही वजह है, डेलिगेशन तुर्की, बुखारा, समरकंद होते भारत पहुंचा.
अजमेर: सूफी संतों की शिक्षा और जीवन की जानकारी जुटाने ब्राजील से 110 सदस्यीय जत्था अजमेर दरगाह पहुंचा. इन जायरीन ने विश्व प्रसिद्ध सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी. इस्लाम की बारीकियां और सूफीज्य की जानकारी ली. जायरीन को दरगाह के खादिम सैय्यद जहूर महाराज ने जियारत कराई. सैय्यद फरीद महाराज ने दुआओं से नवाजा.
विदेशी मेहमानों ने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अकीकत की चादर, फूल पेश कर जीवन में सुख शांति, खुशहाली और कामयाबी की दुआ मांगी. इससे पहले डॉ. मर्सियोल ओबरर की अगुवाई में 110 सदस्य अजमेर पहुंचे. यहां दरगाह के खुद्दामीन ने स्वागत किया. सूफियाना कव्वाली की महफिल रखी गई. ओबरर ने बताया कि ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना समेत आसपास के देशों को चिश्तियां सिलसिले से गहरी आस्था है. यही वजह है कि ये डेलिगेशन तुर्की, बुखारा, समरकंद होते भारत पहुंचा. इनको इस्लाम की जानकारी और सूफिया विद्वानों की जीवनी और आध्यात्मिक लाभ की महत्वत्ता समझाई. अजमेर शरीफ पहुंचे डेलिगेशन की यह तीसरी यात्रा थी. इस दौरान दरगाह और सूफी संतों के बारे में जानकारी ली.
डॉ. मर्सियोल ओबरर की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल ने दरगाह के जन्नती दरवाजा, मुगलिया दौर की इमारतें समेत बादशाह अकबर व जहांगीर बादशाह की देग भी देखी. दरगाह में होने वाली चिश्तियां की रस्म रिवाजों का अध्ययन किया.