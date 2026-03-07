ETV Bharat / state

ईरान की यूनिवर्सिटी में फंसे 110 भारतीय छात्र, कोटा का माज हैदर भी शामिल, राष्ट्रपति से लगाई गुहार

चर्मेश शर्मा ने छात्रों का जीवन बचाने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय में दायर की याचिका. भारत सरकार व मानव अधिकार आयोग से भी गुहार.

राष्ट्रपति सचिवालय में दायर की याचिका
राष्ट्रपति सचिवालय में दायर की याचिका (Photos- Charmesh Sharma)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 5:11 PM IST

बूंदी: ईरान पर अमेरिका और इजरायल की भीषण बमबारी के बीच राजस्थान के कोटा निवासी एमबीबीएस छात्र सहित 110 भारतीय विद्यार्थी ईरान की उर्मिया मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं. सभी भारतीय छात्रों को ईरान के युद्ध क्षेत्र से शीघ्र सकुशल भारत लाने को लेकर विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक बूंदी निवासी कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की है.

शर्मा की ओर से इस मामले में भारत सरकार विदेश मंत्रालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिश्री के नाम अधिकृत शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, चर्मेश शर्मा वने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से भी 110 भारतीय छात्रों का जीवन बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई है.

कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा (ETV Bharat Bundi)

परीक्षाओं के बीच में शुरू हो गया युद्ध: कोटा निवासी छात्र माज हैदर सहित 110 भारतीय छात्र ईरान के वेस्ट अजरबैजान क्षेत्र में स्थित उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से एमबीबीएस कर रहे हैं और उनकी एमबीबीएस की परीक्षाएं चल रही थी. इसी बीच में इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर भीषण हमला कर दिया, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई है. कोटा के एमबीबीएस छात्र माज हैदर के मामा जुनैद फारुखी ने शुक्रवार को छात्रों की सकुशल वापसी के लिए चर्मेश शर्मा को सारे घटनाक्रम से अवगत करवाते हुए मदद का आग्रह किया. इसके बाद शर्मा ने सारे मामले से नई दिल्ली विदेश मंत्रालय व ईरान स्थित भारतीय दूतावास को सारी स्थिति से अवगत करवाया.

यूनिवर्सिटी से कुछ किमी दूर गिरे बम: कोटा निवासी भारतीय छात्र के मामा जुनैद फारुखी ने बताया कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, पूरा परिवार गहरी चिंता में है. ईरान में उनका भांजा माज हैदर जिस उर्मिया मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहा है, वहां से कुछ किमी दूरी पर भी बम बरसाए गए हैं और लगातार धमाकों की आवाजे आती रहती हैं.

भारतीय छात्रों का जीवन बचाया जाए: राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका में राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने कहा कि उर्मिया विश्वविद्यालय में फंसे हुए सभी 110 भारतीय छात्रों का जीवन संकट में है, क्योंकि पूरे ईरान में इजरायल और अमेरिका के द्वारा भीषण बमबारी की जा रही है. अमेरिका ने आज रात भी ईरान पर भारी हमले की चेतावनी दी है. ऐसे में भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समन्वय से तत्काल इस मामले में कार्यवाही करते हुए सभी छात्रों का जीवन बचाकर उन्हें शीघ्र सकुशल भारत लाया जाना चाहिए.

