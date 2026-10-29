गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी! गोल्ड बिस्किट के साथ दबोचा गया आरोपी
गया एयरपोर्ट पर गोल्ड बिस्किट के साथ पकड़ा गया यात्री, तस्करी को लेकर CISF ने आयकर विभाग को सौंपी जांच. रिपोर्ट- सरताज
Published : October 29, 2026 at 11:08 AM IST
गया : बिहार के गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का मामला सामने आया है. CISF के जवानों को रुटीन जांच के दौरान यात्री से गोल्ड का बिस्किट बरामद हुआ है. सूत्रों के मुताबिक गोल्ड के बिस्किट का वजन 110 ग्राम है. मामला संदिग्ध पाए जाने पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.
गया एयरपोर्ट पर यात्री से गोल्ड बिस्किट बरामद
गोल्ड बिस्किट बरामद होने पर CISF ने कोलकाता के रहने वाले आरोपी से वैध कागजात की मांग की, लेकिन जब संदिग्ध व्यक्ति ने वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराए, तो जवानों ने आगे की कार्रवाई की. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार अब इस मामले की जांच आयकर विभाग करेगा. एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कार्रवाई की पुष्टि की है.
कोलकाता जा रहा था यात्री
संदिग्ध व्यक्ति की पहचान सोनू कुमार के रूप में हुई है, वो गया एयरपोर्ट से इंडिगो की दिल्ली गया कोलकाता घरेलू उड़ान से कोलकाता जा रहा था. उसने सोने का बिस्किट हैंड बैग में रखा था. जिसकी वजह से कस्टम की जांच से वो बच निकला, लेकिन जब सीआईएसएफ की जांच बिंदु पर स्क्रीनिंग के लिए उसने अपना बैग रखा तब पूरे मामले का खुलासा हुआ.
यात्री को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ
सीआईएसएफ की क्राइम इंटेलिजेंस विंग ने इस मामले में गया और पटना में आयकर विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी, यहां गया एयरपोर्ट पर यात्री को हिरासत में नहीं लिया गया बल्कि उसे कोलकाता तक जाने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके साथ ही कोलकाता एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की टीम को पहले से अलर्ट कर दिया गया, ताकि विमान के पहुंचते ही जरूरी कार्रवाई की जा सके.
गया में खुलासा हुआ कोलकाता में पकड़ा गया
सूचना है कि यात्री को कोलकाता पहुंचते ही उसे वहां हिरासत में ली लिया गया था. उस से वैध कागजात की मांग की गई थी, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यात्री ने वैध कागजात दिए हैं या नहीं. बता दें कि इससे पहले भी गया एयरपोर्ट पर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं.
पहले भी हो चुके हैं कई मामले
हालांकि इनमें अधिकतर मामले विदेश से जुड़े हुए थे, जो गया एयरपोर्ट के रास्ते तस्करी करना चाहते थे. कस्टम और सीआईएफ की सतर्कता की वजह से तस्कर अपने इरादे में सफल नहीं हो सके. इससे पहले भी बड़ी कार्रवाई गया एयरपोर्ट पर हो चुकी है.
''गया एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध व्यक्ति को सोने के बिस्किट के साथ सीआईएसएफ ने हिरासत में लिया था. बाद में इंकम टैक्स को सूचना दी गई थी, मुझे सूचना मिली है कि यात्री को कोलकाता भेजा गया था जहां उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन अभी क्या स्टेटस है मुझे मालूम नहीं है.''- अवधेश कुमार, निदेशक, गया एयरपोर्ट
ये भी पढ़ें-