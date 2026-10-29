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गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी! गोल्ड बिस्किट के साथ दबोचा गया आरोपी

गया एयरपोर्ट पर सोने का बिस्किट बरामद ( ETV Bharat )

गया : बिहार के गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का मामला सामने आया है. CISF के जवानों को रुटीन जांच के दौरान यात्री से गोल्ड का बिस्किट बरामद हुआ है. सूत्रों के मुताबिक गोल्ड के बिस्किट का वजन 110 ग्राम है. मामला संदिग्ध पाए जाने पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.

गया एयरपोर्ट पर यात्री से गोल्ड बिस्किट बरामद