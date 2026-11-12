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लखनऊ के घाटों पर आस्था के महापर्व की महातैयारी; नगर निगम का सुरक्षित और जीरो वेस्ट छठ पूजा पर जोर

छठ महापर्व के लिए लखनऊ में 110 घाट सज धज कर तैयार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: छठ पूजा के पावन पर्व पर राजधानी लखनऊ में श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ नगर निगम ने गोमती नदी के 110 घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली हैं. नगर निगम के सभी 8 जोनों में स्थित 47 प्रमुख और 63 छोटे घाटों पर विशेष साफ-सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था और सजावट समेत जरूरी इंतजाम किए गए हैं.

छठ पूजा की तैयारी पूरी. (Photo Credit; ETV Bharat) घाटों की गई ये व्यवस्थाएं: नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर प्रमुख घाटों पर रंगाई-पुताई, साफ-सफाई, झालर, सजावट और डस्टबिन की व्यवस्था की गई है. वहीं, छोटे घाटों पर भी सफाई और सजावट का कार्य कराया गया है. सुविधा के लिए घाटों पर पानी के टैंकर और मोबाइल टॉयलेट लगाए गए हैं. पर्व के दौरान व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए सभी घाटों पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं.

छठ पूजा की तैयारी पूरी. (Photo Credit; ETV Bharat) घाटों पर सफाई मित्र तैनात: पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक घाट पर अर्पण कलश स्थापित किए गये हैं. इसके माध्यम से पूजा सामग्री को नदियों और जलाशयों में प्रवाहित करने के बजाय निर्धारित स्थान पर एकत्र किया जाएगा. छठ पूजा को जीरो वेस्ट पर्व बनाने के उद्देश्य से घाटों पर सफाई मित्रों की तैनाती की गई है, जो कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करेंगे.