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धनबाद नगर निगम में 11 जोनल कमिटियों का गठन, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

धनबाद नगर निगम में क्षेत्र की विकास कार्यों की देख रेख के लिए 11 जोनल कमिटियों का गठन किया गया.

ZONAL COMMITTEE IN DHANBAD
बैठक में पार्षदों से बात करते मेयर संजीव सिंह (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 28, 2026 at 8:07 PM IST

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धनबाद: शहर के बाबुडीह स्थित विवाह भवन में नगर निगम की एक अहम बैठक आयोजित की गई. जिसमें शहर के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में मेयर संजीव सिंह, डिप्टी मेयर अरुण चौहान, नगर आयुक्त आशीष गंगवार और टुंडी विधायक सह झारखंड विधानसभा के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो सहित सभी 55 वार्डों के पार्षद और निगम अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक का मुख्य उद्देश्य नगर निगम के कार्यों को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाना रहा. इसी दिशा में सभी 55 वार्डों के लिए कुल 11 जोनल कमिटियों का गठन सर्वसम्मति से किया गया. प्रत्येक जोनल कमिटी में संबंधित वार्डों के पार्षदों को शामिल किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी और उनके क्रियांवयन में तेजी लाई जा सके.

बैठक को लेकर जानकारी देते मेयर (ईटीवी भारत)

30 मार्च को होगी विशेष बैठक: मेयर

मेयर संजीव सिंह ने जानकारी दी कि नवगठित कमिटियों के साथ नगर निगम कार्यालय में बजट को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि इन कमिटियों के सुझावों के आधार पर आगामी योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. साथ ही 30 मार्च को प्रस्तावित विशेष बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं को पारित करने की तैयारी है. जिससे शहर में बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके.

जोनल कमिटी से विकास कार्य को मिलेगी गति: विधायक

बैठक में मौजूद विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने जोनल कमिटियों के गठन को सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि इससे नगर निगम के कार्यों में गति आएगी. उन्होंने विश्वास जताया कि नई व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जाएगा. जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा.

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