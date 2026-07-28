बुलंदशहर में खुले नाले में गिरी 11 वर्षीय छात्रा, स्कूल से घर लौटते समय हुआ हादसा
चारु कश्यप भूतेश्वर मंदिर के पास स्थित सुशीला इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करती थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 5:34 PM IST
बुलंदशहर: नगर कोतवाली क्षेत्र में भूतेश्वर मंदिर के पास से मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, स्कूल से घर लौट रही कक्षा 4 की 11 वर्षीय छात्रा चारु कश्यप अचानक खुले नाले में गिरकर बह गई. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.
सीओ शोभित कुमार के अनुसार, चारु कश्यप भूतेश्वर मंदिर के पास स्थित सुशीला इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करती थी. दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद जब वह घर लौट रही थी, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से खुद को बचाने के लिए चारु नाले के ऊपर रखी पटिया पर खड़ी हो गई. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव वाले उफनते नाले में गिर गई.
मौके पर मौजूद लोगों ने ने बच्ची को डूबते देख शोर मचाया और पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस बल दलबल के साथ मौके पर पहुंची. नाले के तेज बहाव को देखते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. गोताखोरों की मदद से नाले के तेज बहाव में बच्ची की लगातार तलाश की जा है.
बारिश के कारण नाले में पानी का जलस्तर और बहाव दोनों काफी तेज है, जिससे राहत एवं बचाव कार्य में टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. मौके पर बच्ची के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहकर रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं.
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