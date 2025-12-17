ETV Bharat / state

रेवाड़ी की सनाया ने शूटिंग में दिखाया जलवा, राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए किया क्वालीफाई, मनु भाकर से मिली

हरियाणा की 11 साल की सनाया ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया.

Shooter Sanaya Grewal
शूटर सनाया ग्रेवाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 17, 2025 at 3:45 PM IST

रेवाड़ीः जिले के बधराना गांव की 11 साल की बेटी सनाया ग्रेवाल ने 10 मीटर राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में स्टीक निशाना साधकर अपनी प्रतिभा दिखाई है. सनाया की प्रतिभा से प्रभावित अन्तरराष्ट्रीय शूटर मनु भाकर ने उससे मिलकर बधाई दी. मनु भाकर से मिलने के बाद गदगद सनाया ने कहा कि उसका लक्ष्य ओलंपिक में खेलने का है.

सातवीं की छात्रा सनाया : मां निधेश ग्रेवाल ने बताया कि "सनाया सातवीं कक्षा की छात्रा है. छोटा भाई समर्थ चौथी कक्षा में पढ़ता है. दिल्ली के तुगलकाबाद में 11 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सनाया ने 25 अंकों के साथ राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया. सनाया के पिता महेंद्र सिंह ग्रेवाल और दादा चांद राम ग्रेवाल सेना से रिटायर्ड हैं."

सनाया ग्रेवाल का जलवा (Etv Bharat)

टॉप 30 खिलाड़ियों में अपना स्थाना पक्का किया था: निधेश ग्रेवाल ने बताया कि "सनाया ने करीब एक साल पहले शूटिंग स्पोर्ट में कदम रखा था. पहले साल सीबीएसई स्कूल खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और टॉप 30 खिलाड़ियों में अपना स्थाना पक्का किया था. इसके बाद सनाया ने देहादून में हुई नोर्थ जान प्रतियागिता में जीत हासिल की थी. नोर्थ जोन प्रतियोगिता के आधार पर ही सनाया का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था. अब वो राष्ट्रीय ट्रायल में हिस्सा लेगी."

मनु भाकर से मिलकर सनाया गदगद: अंतरराष्ट्रीय शूटर मनु भाकर से मिलकर सनाया गदगद है. सनाया ने मनु भाकर से अपनी मुलाकात को यादगार बताया. सनाया ने कहा कि "मैं मनु भाकर से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी. वह मेरी आदर्श हैं. मैं उनकी उपलब्धियों से बहुत प्रभावित हूं. सनाया ने बताया कि मनु भाकर से बधाई और टिप्स मिलना मेरे के लिए गौरव की बात है. उनके टिप्स भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में मेरे काम आएंगी. ओलिंपिक में हिस्सा लेकर देश के लिए पदक जीतना और दादा-पिता की तरह सेना में अधिकारी बनना मेरा सपना है." सनाया ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने कोच और परिवार को दिया.

Shooter Sanaya Grewal
शूटर सनाया ग्रेवाल (Etv Bharat)

बेटी की उपलब्धि पर परिवार को गर्वः पिता महेंद्र सिंह ग्रेवाल ने कहा कि "बेटी की उपलब्धि हमारी लिए गर्व की बात है. सनाया ने राष्ट्रीय ट्रायल के लिए क्वालीफाई कर लिया है." हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके."

