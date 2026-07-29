ETV Bharat / state

11 साल की दुष्कर्म पीड़िता ने बच्ची को दिया जन्म, यमुनानगर सिविल अस्पताल में जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थः यमुनानगर के सिविल अस्पताल में 11 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता छात्रा ने सामान्य प्रसव के जरिए एक बच्ची को जन्म दिया. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और अगले दो से तीन दिनों में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है.

यमुनानगरः जिले से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. महज 11 साल की दुष्कर्म पीड़िता छात्रा ने सिविल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार जच्चा और नवजात दोनों स्वस्थ हैं. मामले में पुलिस पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है.

11 साल की दुष्कर्म पीड़िता ने बच्ची को दिया जन्म (ETV Bharat)

छछरौली थाने में दर्ज है मामलाः मामले की शुरुआत मई महीने में हुई थी, जब पीड़िता के परिजनों ने छछरौली थाने में शिकायत दर्ज कराई. उस समय बच्ची करीब सात महीने की गर्भवती थी. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी छछरौली क्षेत्र की एक फार्मेसी कंपनी के मालिक का ड्राइवर है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है.



क्या बोले सीएमओः इस पूरे घटनाक्रम के दौरान छछरौली थाने की महिला पुलिसकर्मी मंजीत कौर लगातार पीड़िता के साथ रहीं. उन्होंने बच्ची की देखभाल से लेकर अस्पताल में भर्ती कराने और डिलीवरी तक हर स्तर पर सहयोग किया. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि "मां और नवजात दोनों की स्थिति सामान्य है.यमुनानगर के सीएमओ डॉ. जितेंद्र कुमार ने 11 साल की मासूम के साथ हुई इस दर्दनाक घटना ने समाज को एक बार फिर झकझोर दिया है. अब सभी की निगाहें अदालत की कार्रवाई पर टिकी हैं, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिले और दोषी को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिल सके.