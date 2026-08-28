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मातम में बदली रक्षाबंधन की खुशियां, मध्य प्रदेश से राखी बांधने आई मासूम की नहर में डूबने से मौत, सूनी रह गई कलाई

बूंदी : जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक एक दिन पहले एक परिवार की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं. मध्य प्रदेश से अपने चचेरे भाइयों की कलाई पर राखी बांधने और त्योहार की खुशियां बांटने आई 11 वर्षीय मासूम कुंजन की नहर के गहरे पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. जिस घर में बहन के स्वागत और राखी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब गहरा सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है. गुरुवार शाम को नहर में नहाते समय पैर फिसलने से बालिका कुंजन गहरे पानी में समा गई. करीब आधे घंटे चले पुलिस और सिविल डिफेंस के संयुक्त रेस्क्यू अभियान के बाद उसका शव नहर से बाहर निकाला गया. कुंजन अपने चाचा के घर रक्षाबंधन मनाने आई थी.

चचेरे भाइयों के साथ नहर किनारे गई थी मासूम : तालेड़ा थाने के सहायक उपनिरीक्षक पवन कुमार ने बताया कि 11 वर्षीय कुंजन मध्यप्रदेश में अपने परिवार के साथ रहती थी. शुक्रवार को रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण वह अपने काका के घर आई थी. गुरुवार को वह अपने दो चचेरे भाइयों के साथ नहर के किनारे पानी में नहा रही थी. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरी. कुंजन के पानी में गिरते ही आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने उसे तलाशने का प्रयास किया और तत्काल तालेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बूंदी से सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया.