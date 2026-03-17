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11 साल की बच्ची की निर्मम हत्या, गेहूं के खेत में दफन मिली लाश; शरीर पर दरिंदगी के निशान

11 साल की बच्ची की निर्मम हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: 11 साल की लापता बच्ची की लाश गेहूं के खेत में दफनाई मिली है. शरीर पर चोटों के गंभीर निशान हैं और डेडबॉडी निर्वस्त्र हालत में मिली है. आशंका है कि बच्ची के साथ हैवानियत की गई होगी, इसके बाद हत्या करके शव को दफना दिया गया. घटना बिधनू थाना क्षेत्र के एक गांव की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कानपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विपिन ताडा पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. टीम ने मौके से कई साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. पुलिस ने परिजनों के शक के आधार पर आरोपी पड़ोसी युवक को हिरासत में ले लिया है. उससे पूछताछ भी शुरू कर दी गई है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस हर पहलू से इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की टाइमिंग और सही कारण का पता चल सकेगा. बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं? यह भी रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा. उन्होंने कहा कि आरोपी किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.