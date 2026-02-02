पालतू कुत्ते ने घर के बाहर खेल बच्चे पर किया जानलेवा हमला; हालत गंभीर
कुत्ते ने अंश को झंझोड़ते हुए उसके दाहिने हाथ को दांतों से बुरी तरह फाड़ दिया और छाती में भी दांत गड़ा दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 8:58 PM IST
हमीरपुर: जिले में कुत्तों का जबरदस्त आतंक है, जहां कुत्ते बच्चों और राहगीरों को अपना निशाना बना रहे हैं. ऐसी ही एक घटना में रविवार की रात को घर के बाहर खेल रहे 11 वर्षीय बच्चे पर एक कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं. जहां उसका इलाज चल रहा है.
जानकारी के अनुसार, घटना रविवार रात करीब 9:30 बजे सुमेरपुर कस्बे के विंध्यवासिनी रोड के पास की है. जहां मोहल्ला निवासी राजेंद्र का 11 वर्षीय पुत्र अंश अपने साथियों के साथ खेल रहा था, तभी पड़ोसी के पालतू जर्मन नस्ल के रॉटवीलर ने उस पर हमला कर दिया. कुत्ते ने अंश को झंझोड़ते हुए उसके दाहिने हाथ को दांतों से बुरी तरह फाड़ दिया और छाती में भी दांत गड़ा दिए.
हमले में अंश गंभीर रूप से घायल हो गया. किसी तरह उसने खुद को कुत्ते से छुड़ाया, जबकि उसके साथ खेल रहे अन्य बच्चे जान बचाकर मौके से भाग निकले. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अंश के पिता राजेंद्र उसे लहूलुहान हालत में लेकर थाने पहुंचे. इसके बाद पुलिस की मदद से घायल बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में भर्ती कराया गया.
अंश के पिता ने बताया कि कुत्ते के मालिक के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है. इस घटना से मोहल्ले में भय का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कुत्ता पहले भी आक्रामक चुका है. सुमेरपुर थाना प्रभारी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अभी तक उन्हें लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: गजब हैं रायबरेली के कुत्ते; 130 लोगों को रोज काटते, 6 महीने में 23 हजार के खून से रंगे दांत
यह भी पढ़ें: पागल कुत्ते के काटने से स्कूल अध्यापक, बच्चे ग्रामीण समेत 15 जख्मी,