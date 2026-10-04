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न्यू उस्मानपुर में खंडहर एमसीडी फ्लैट में 11 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में खंडहर हो चुके एमसीडी फ्लैट में 11 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि बच्चे की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई हो. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

परिजनों के मुताबिक, मृतक बच्चे की उम्र 11 वर्ष थी. परिवार को बच्चे की मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया. परिजनों के मुताबिक, मृतक अपने भाई के साथ खेलने के लिए घर से गया था. परिवार को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर किस परिस्थिति में बच्चे की जान गई. घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है और परिजन बच्चे की मौत की वजह जानना चाहते हैं.

पुलिस उन बच्चों से भी जानकारी जुटा रही है, जो घटना के समय साथ खेल रहे थे. इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल अलवाल ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही बच्चे की मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा. पुलिस बच्चों से जानकारी लेने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

18 साल के युवक की हुई थी मौत: इससे पहले दिल्ली के बाहरी इलाके में 18 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत की घटना सामने आई थी. युवक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया था, जिसके बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंचे. युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा किया और ट्रक के शीशे भी तोड़ दिए. मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया.