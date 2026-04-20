11 वर्षीय बालक पर 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप, हिमाचल के मंडी जिले की घटना
मंडी से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई है. यहां नाबालिग लड़के पर कथित रूप से नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 6:42 PM IST
मंडी: देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मंडी जिले के सुंदरनगर में 11 वर्षीय बालक पर 7 साल की बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म का आरोप है. पीड़िता की मां ने मामले में सुंदरनगर पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है. आरोपी नाबालिग प्रवासी बताया जा रहा है.
मंडी जिले के सुंदरगर से सामने आई ये घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. प्रवासी आबादी के प्रबंधन और बच्चों के बीच बढ़ते अपराध बोध पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह घटना एक प्रवासी परिवार से जुड़ी है. पीड़िता की मां ने सुंदरनगर पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि, 'उनके पड़ोस में रहने वाले एक 11 वर्षीय बालक ने उनकी बेटी के साथ बर्बरता की है'. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है.
डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया, 'पीड़िता की मां के बयानों के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है. कानून के मुताबिक, आरोपी बालक और पीड़िता दोनों का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है. ताकि साक्ष्यों की पुष्टि की जा सके. आरोपी भी नाबालिग है, इसलिए पुलिस इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है.
प्रवासियों के खिलाफ स्थानीयों में बढ़ता रोष
इस घटना के बाद से आसपास के क्षेत्रों में तनाव का माहौल है. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए अपने खेतों और जमीनों पर बाहरी राज्यों से आए प्रवासी लोगों को पनाह दी है. इन लोगों के रिकॉर्ड की उचित जांच या पुलिस वेरिफिकेशन नहीं की जाती, जिसके कारण क्षेत्र का सामाजिक परिवेश और माहौल लगातार दूषित हो रहा है.
स्थानीयों ने प्रशासन से उठाई मांग
स्थानीय निवासी राहुल और रोहित ने कहा, 'गांव में अवैध रूप से रह रहे या बिना पंजीकरण रहने वाले प्रवासियों को तुरंत हटाया जाए. भविष्य में किसी भी बाहरी व्यक्ति को पनाह देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य हो. स्थानीय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं. यदि समय रहते इन प्रवासियों की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो आने वाले समय में स्थानीय बच्चों की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है'.
ये भी पढ़ें: भैंस को ढूंढते-ढूंढते सहारनपुर पहुंची हिमाचल पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला