गाजियाबाद के 3-स्टार होटल में जिस्मफरोशी का भंडाफोड़, 11 महिलाएं रेस्क्यू, 3 गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू की गई महिलाओं को होटल में ही ठहराया गया था.
Published : February 11, 2026 at 8:55 PM IST
नई दिल्ली/ गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने कौशांबी थाना क्षेत्र में तीन स्टार होटल में चल रहे जिस्मफरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया है. होटल से पुलिस ने 11 महिलाओं को रेस्क्यू करते हुए होटल मैनेजर राहुल शर्मा, अंकित चौहान और सुनील समेत कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तार आरोपी अनैतिक कमाई करने के लालच से महिलाओं से अनैतिक देव व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिया करते थे. महिलाओं को नौकरी और होटल में काम करने का लालच देकर बुलाया जाता था और फिर दे व्यापार में धकेल दिया जाता था. गिरफ्तार आरोपी ग्राहकों से मोटी धनराशि वसूलते थे जबकि महिलाओं को भरण पोषण करने के लिए थोड़े बहुत पैसे दिया करते थे.
मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि कौशांबी थाना क्षेत्र अंतर्गत महागुण सरोवर पोर्टिको होटल में दर्जन भर से अधिक महिलाओं को अनैतिक रूप से रख करके देह व्यापार करवाया जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए विधिक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में होटल में छापेमारी की गई. होटल के विभिन्न कमरों से 11 महिलाओं को बरामद किया गया.
पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू की गई महिलाओं को होटल में ही ठहराया गया था. व्हाट्सएप के माध्यम से कैटलॉग बनाकर महिलाओं के फोटो भेजे जाते थे. डिमांड के अनुसार महिलाओं को कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचाया जाता था. होटल की सीसीटीवी फुटेज में कुछ विदेशी महिलाओं के संलिप्त होने के भी साक्ष्य मिले हैं. फिलहाल पुलिस अब कई पहलुओं पर जांच कर रही है. पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि कब से होटल में देह व्यापार का काम हो रहा था.
"कौशांबी क्षेत्र स्थित निजी होटल में सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था. मौके से 11 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है. रेस्क्यू की गई महिलाओं की काउंसलिंग कराई जा रही है. होटल मैनेजर राहुल शर्मा, अंकित और सुनील समेत कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. चार आरोपी सुमित रावत, राहुल, निर्दोष और अफजल फरार हैं. जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें में लगी हुई है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है." - अभिषेक श्रीवास्तव, एसीपी इंदिरापुरम
