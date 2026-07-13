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गोरखपुर में 11 ट्रेनें रहेंगी निरस्त, 16 का बदलेगा मार्ग, इन तिथियों में यात्रा पर हैं तो रखें ख्याल

गोरखपुर: गोरखपुर कैंट उनौला स्टेशन के बीच डबल लाइन (दोहरीकरण) का कार्य पूरा हो गया है. 16 से 21 जुलाई तक दोहरीकरण की प्री और नानइंटरलाकिंग होगी. इसके लिए रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों का ब्लॉक लिया है.

इस दौरान विभिन्न तिथियों में गोरखपुर-नरकटियागंज पैसेंजर समेत 11 ट्रेनें निरस्त रहेंगी. 16 ट्रेनें मार्ग बदलकर चालायी जाएंगी. 17 ट्रेनें रास्ते में रुक कर चलेंगी. 15 ट्रेनें विलंब से चलायी जाएंगी. छह ट्रेनें रास्ते में नियंत्रित होकर चलेगी.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 21 जुलाई को रेल संरक्षा आयुक्त डबल रेल लाइन का निरीक्षण करेंगे. उसके बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य हो जाए‌गा.



मार्ग बदलकर चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें