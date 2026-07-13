गोरखपुर में 11 ट्रेनें रहेंगी निरस्त, 16 का बदलेगा मार्ग, इन तिथियों में यात्रा पर हैं तो रखें ख्याल
21 जुलाई को चलने वाली 15565 ललितग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा वाराणसी जं अयोध्या कैंट बाराबंकी के रास्ते चलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 2:37 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर कैंट उनौला स्टेशन के बीच डबल लाइन (दोहरीकरण) का कार्य पूरा हो गया है. 16 से 21 जुलाई तक दोहरीकरण की प्री और नानइंटरलाकिंग होगी. इसके लिए रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों का ब्लॉक लिया है.
इस दौरान विभिन्न तिथियों में गोरखपुर-नरकटियागंज पैसेंजर समेत 11 ट्रेनें निरस्त रहेंगी. 16 ट्रेनें मार्ग बदलकर चालायी जाएंगी. 17 ट्रेनें रास्ते में रुक कर चलेंगी. 15 ट्रेनें विलंब से चलायी जाएंगी. छह ट्रेनें रास्ते में नियंत्रित होकर चलेगी.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 21 जुलाई को रेल संरक्षा आयुक्त डबल रेल लाइन का निरीक्षण करेंगे. उसके बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य हो जाएगा.
मार्ग बदलकर चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें
- 19 और 20 जुलाई को चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रोजा लखनऊ (उत्तर रेलवे) बाराबंकी- अयोध्या कैट-वाराणसी-जं छपरा- ग्रामीण मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी.
- 21 जुलाई को चलने वाली 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-वाराणसी जं अयोध्या कैट-बाराबंकी-लखनऊ (उत्तर रेलवे) रोजा के रास्ते चलेगी.
- 21 जुलाई को चलने वाली 15565 ललितग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा वाराणसी जं अयोध्या कैंट बाराबंकी के रास्ते चलेगी.
- 19 और 21 जुलाई को चलने वाली 15707 कटिहार अमृतसर एक्स्प्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-औनपुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते.
- 20 जुलाई को चलने वाली 15651 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-जौनपुर-अयो छपरा-जौनपुर-अयोध्या कैट बाराबंकी के रास्ते.
- 21 जुलाई को चलने वाली 15110 मथुरा-छपरा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं बनारस वाराणसी जं भटनी-छपरा के रास्ते.
- 21 जुलाई को चलने वाली 12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्स्प्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-वाराणसी जं. बन्दरस प्रयागराज जं कानपुर सेंट्रल के रास्ते.
20 जुलाई को चलने वाली ट्रेन
- अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रोजा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी अयोध्या कैट-जौनपुर-छपरा के रास्ते
- 20 जुलाई को चलने वाली 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-वाराणसी जं-सुलतानपुर-लखनऊ (उत्तर रेलवे) के रास्ते.
- 21 जुलाई को चलने वाली 22583 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा वाराणसी जं-अयोध्या कैट के रास्ते. 20 जुलाई को चलने वाली 13019 हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-वाराणसी जं-अपेष्या कैंट बाराबंकी के रास्ते.
- 21 जुलाई को चलने वाली 15273 रक्सौल-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कप्तानगंज थाये-सीवान-गोरखपुर केट के रास्ते चलेंगी.
निरस्त रहने वाली प्रमुख ट्रेनें
- 20 व 21 जुलाई को चलने वाली 55040 नकहा जंगल-नरकटियागंज सवारी गाड़ी। 18 से 21 जुलाई तक बलने वाली 55048 गोरखपुर कैण्ट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
- 19, 20, 21 एवं 23 जुलाई को चलने वाली 55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट.
- 19, 20, 21 एवं 24 जुलाई को चलने वाली=55096 गोरखपुर कैण्ट-नरकटियागंज.
- 19 और 24 जुलाई को चलने वाली 55039 नरकटियागंज-बढ़नी सवारी गाड़ी.
- 20 और 21 जुलाई को चलने वाली 55055 छपरा-गोरखपुर सवारी गाड़ी.
- 20 और 21 जुलाई को चलने वाली 55056 गोरखपुर-छपरा सवारी गाड़ी.
- गाड़ी 20, 21 और 22 जुलाई को चलने वाली 55097 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट.
- 21 जुलाई को चलने वाली15105/15106 छपरा-नौतनवा-छपरा एक्सप्रेस.
- 20 जुलाई को बलने वाली 14111/14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर-प्रयागराज एक्सप्रेस.
- 21 व 22 को 15567/15568 बापूधाम मोतिहारी-आनन्द विहार-बापूधाम मोतिहारी निरस्त रहेगी.
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