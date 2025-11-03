ETV Bharat / state

मोहन यादव ने एक क्लिक से भेजे स्कॉलरशिप के पैसे, 11 हजार छात्रों को नहीं मिला पैसा

124 स्कूलों की एक गलती से गई 11 हजार बच्चों की स्कॉलरशिप, सामने आई बड़ी वजह.

Students suffering Schools mistake
स्कूलों की गलती भुगत रहे छात्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 7:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भिंड : बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के बैंक खातों में समेकित योजना की छात्रवृत्ति भेजी लेकिन इस योजना का लाभ भिंड के 11 हजार से ज़्यादा छात्रों को नहीं मिल सका वजह है. एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कई स्कूलों ने मैपिंग और प्रोफाइल अपडेशन का काम नहीं किया और इनके कारण कई छात्र सरकार के इस लाभ से वंचित हो गए हैं.

124 स्कूलों ने बरती लापरवाही

जुलाई में जब नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ तो शिक्षा विभाग की और से निर्देश जारी किए गए थे, सभी शासकीय अशासकीय स्कूल और मदरसों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर छात्रों किनप्रोफ़ाइल अपडेटेशन और मैपिंग करना हैं लेकिन कई स्कूल संचालकों ने शासन के इस महत्वपूर्ण कार्य में लेतलाली और लापरवाही बरती जिनमें भिंड जिले के 124 स्कूल शामिल हैं. इनमें 8 शासकीय और 116 निजी स्कूल हैं साथ ही 11 मदरसे भी हैं.

BHIND STUDENTS SCHOLARSHIP ISSUE
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)

छात्रवृति ना मिलने से अब पैरेंट्स हो रहे परेशान

स्कूल प्राचार्य और शिक्षकों की इस लापरवाही का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. भिण्ड के 11071 विद्यार्थियों को समेकित योजना की छात्रवृति से वंचित होना पड़ा है. लहार रोड इलाके के निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के पिता संतोष कुमार ने कहा, " स्कूल में डीबीटी के लिए बेटी के दस्तावेज जमा कर दिए थे. लेकिन आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गड़बड़ थी जिसकी वजह से शिक्षा विभाग के पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई, और बेटी को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी. संकुल में भी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई."

जन्मतिथि में अंतर से नहीं हुआ प्रोफाइल अपडेट

संतोष की तरह मीना कुमारी की बेटी भी छात्रवृत्ति लाभ से चूक गई. मीना कुमारी ने कहा, '' बेटी भिंड बाइपास रोड पर एक प्राइवेट स्कूल में पड़ती है, स्कूल में कागज जमा करने के बाद पता चला कि, मार्कशीट और आधारकार्ड में जन्मतिथि अलग-अलग है, जिसकी वजह से पोर्टल पर उसकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई और उसके बैंक खाते में छात्रवृत्ति के रु नहीं आए. आधार सेंटर पर भी जन्मतिथि में सुधार नहीं हो सका. अब समझ नहीं आ रहा किसे दोष दें स्कूल को या आधार सेंटर वाले को.

11 हजार से ज्यादा छात्रों का प्रोफाइल नहीं अपडेट

ये परेशानी सिर्फ आकांक्षा या रोशनी के साथ ही नहीं बल्कि 11071 छात्रों को झेलनी पड़ी है. क्योंकि भिंड जिले में 2,45,645 छात्रों की प्रोफाइल पोर्टल पर अपडेट होनी थी लेकिन 11 हजार से ज्यादा छात्रों की प्रोफाइल तय समय के बावजूद अपडेट नहीं की गई. ये सवाल सिर्फ छात्रवृत्ति का ही नहीं है. पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट न होने से साइकिल, यूनिफॉर्म और नामांकन में भी समस्या होगी.

स्कूलों ने जांच के लिए नहीं दिए डॉक्यूमेंट्स

इस मामले को लेकर जब संकुल प्राचार्यों से संपर्क किया गया तो एमएलबी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय संकुल प्राचार्य स्नेहलता भदौरिया ने कहा, '' संकुल पर हमारे 3077 छात्र की स्कॉलरशिप अटकी है. क्योंकि जब पोर्टल पर प्रोफ़ाइल अपडेट के लिए 192 निजीस्कूलों की मीटिंग बुलाई थी तो मात्र 6 स्कूलों के प्रतिनिधि आए थे. इसके बाद कई स्कूलों ने जांच के लिए छात्रों के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए. जिसकी वजह से इन बच्चों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हो सकी.''

देव ने संकुल प्राचार्यों को जारी किए नोटिस

इधर प्राचार्यों और शिक्षकों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे छात्रों को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने भी 7 संकुल प्राचार्यों को नोटिस जारी कर दिए हैं. इनमें संकुल प्राचार्य एमएलबी कन्या विद्यालय, बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कन्या उमा स्कूल मौ, शासकीय मॉडल उमा स्कूल गोहद, शासकीय उमा स्कूल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल दबोह, उमा स्कूल सर्वा गोहद, शासकीय उमा स्कूल खनेता गोहद और कन्या उमा स्कूल लहार संकुल प्राचार्य को नोटिस दिया है. साथ ही जिले के 8 शाला प्रभारियों की वेतन वृद्धों भी रोक दी है.

यह भी पढ़ें -

डीईओ बोले लापरवाही पर कार्रवाई की, समस्या का निकालेंगे हल

मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी आरडी मित्तल ने कहा, " एजुकेशन पोर्टल पर छात्रों की प्रोफाइल का अपडेशन नहीं होने से छात्रों को छात्रवृति नहीं मिल सकी. इस लापरवाही के लिए हमने संकुल प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है और वेतनवृद्धि भी रोकी है. इस समस्या को कैसे हल किया जाए इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे."

TAGGED:

MADHYA PRADESH SAMEKIT YOJNA
BHIND STUDENTS SCHOLARSHIP ISSUE
MADHYA PRADESH NEWS
STUDENTS SUFFERING SCHOOLS MISTAKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्यों गन्ने के बिना अधूरे हैं कार्तिक माह के व्रत त्यौहार, वेद और पुराणों में मिला जिक्र

5 लोगों को नई जिंदगी देकर अमर हुईं इंदौर की 38 वर्षीय एडवोकेट अभिजीता राठौर

राजगढ़ में फर्जी नोटरी सील कांड, वकील के नाम पर 5 साल से बना रहे थे लीगल डॉक्यूमेंट

छतरपुर के मिट्टी के नमूनों की दुनिया में धूम, महिलाओं का आर्ट देख विधायक कलेक्टर मुग्ध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.