चिट्टे की गतिविधियों में शामिल 11 पुलिसकर्मी नौकरी से बर्खास्त, सीएम सुक्खू ने दिए ये निर्देश

अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत पुलिसकर्मियों पर ये कार्रवाई की गई. चिट्टे से कमाई गई सम्पत्ति की रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 7:22 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आज 11 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. इन कर्मचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई प्रदेश सरकार की नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत की गई है.

एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त 1-भारतीय रिजर्व बटालियन बनगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर नीरज कुमार, जिला बिलासपुर में तैनात पुलिस कांस्टेबल शुभम ठाकुर, 3- भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह में तैनात कांस्टेबल कपिल, एसडीआरएफ में तैनात कांस्टेबल शिव कुमार, जिला शिमला पुलिस में तैनात कांस्टेबल लक्ष्य चौहान, एसवी एंड एसीबी में तैनात कांस्टेबल/ड्राइवर विशाल ठाकुर, 4-भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी में तैनात कांस्टेबल गौरव वर्मा, 2-भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह में तैनात कांस्टेबल/ड्राईवर संदीप राणा, एसडीआरएफ में तैनात कांस्टेबल अंकुश कुमार, स्टेट सीआईडी में तैनात कांस्टेबल रजत चंदेल और जिला शिमला में तैनात कांस्टेबल राहुल वर्मा को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

'कर्मचारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'

आज शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 'पुलिस की जिम्मेदारी चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की है. अगर पुलिस कर्मी ही चिट्टा गतिविधियों में शामिल होंगे तो इस तरह की सख्त कार्रवाई अनिवार्य है. चिट्टा तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. चिट्टा गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.' पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने पुलिस विभाग द्वारा चिट्टा के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी.

संपत्ति की रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि चिट्टे की तस्करी में शामिल सभी कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसकी सूचना मुख्य सचिव को शीघ्र प्रदान की जाए. चिट्टे से कमाई गई सम्पत्ति की रिपोर्ट भी सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि दो ग्राम तक के चिट्टे की सूचना के लिए 10 हजार रुपये, पांच ग्राम के लिए 25 हजार रुपये, 25 ग्राम के लिए 50 हजार रुपये, एक किलो के लिए पांच लाख रुपये और एक किलो से अधिक मात्रा में चिट्टे की सूचना देने के लिए 10 लाख रुपये इनाम राशि दी जाएगी. बड़े गिरोह की सूचना देने वाले को पांच लाख रुपये से अधिक की इनाम राशि प्रदान की जाएगी. चिट्टे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने के लिए प्रदेश सरकार ने 112 आपातकालीन नंबर शुरू किया गया है.'

संपादक की पसंद

