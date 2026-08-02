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कुचामन में जमीन विवाद: एक परिवार के दो गुटों में हिंसक झड़प, 11 लोग घायल

कुचामन सिटी: कुचामन थाना क्षेत्र में आसपुरा रोड स्थित पुश्तैनी जमीन को लेकर रविवार को एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों ओर से लाठी–भाटा और कुल्हाड़ी से हुए इस हमले में तीन महिला और एक बच्ची समेत 11 लोग घायल हो गए. घायलों को कुचामन के राजकीय जिला चिकित्सालय लाया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के बयान लिए.

एएसआई शिव भगवान ने बताया कि आसपुरा रोड पर परिवारिक जमीन को लेकर विवाद हुआ. इसमें दो घायलों की हालत गंभीर है. इन दोनों पक्षों में पहले भी एक बार झगड़ा हो चुका है. इसका मामला कोर्ट में चल रहा है. आज फिर दोनों परिवारों में मारपीट हो गई. दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं. घायलों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

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