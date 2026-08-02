कुचामन में जमीन विवाद: एक परिवार के दो गुटों में हिंसक झड़प, 11 लोग घायल
दोनों पक्ष पारिवारिक जमीन को लेकर एक बार पहले भी भिड़ चुके हैं.
Published : August 2, 2026 at 2:33 PM IST
कुचामन सिटी: कुचामन थाना क्षेत्र में आसपुरा रोड स्थित पुश्तैनी जमीन को लेकर रविवार को एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों ओर से लाठी–भाटा और कुल्हाड़ी से हुए इस हमले में तीन महिला और एक बच्ची समेत 11 लोग घायल हो गए. घायलों को कुचामन के राजकीय जिला चिकित्सालय लाया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के बयान लिए.
एएसआई शिव भगवान ने बताया कि आसपुरा रोड पर परिवारिक जमीन को लेकर विवाद हुआ. इसमें दो घायलों की हालत गंभीर है. इन दोनों पक्षों में पहले भी एक बार झगड़ा हो चुका है. इसका मामला कोर्ट में चल रहा है. आज फिर दोनों परिवारों में मारपीट हो गई. दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं. घायलों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.
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दोनों पक्षों के लोग घायल: एएसआई शिव भगवान के अनुसार, आसपुरा रोड निवासी एक पक्ष की जमनादेवी पत्नी सुखराम कुमावत, पप्पू राम पुत्र सुखराम, सुनीता पुत्री सुखराम, जगदीश प्रसाद पुत्र सुखराम, पन्नाराम पुत्र आसाराम कुमावत तो दूसरे पक्ष के नेखवालो की ढाणी उगरपुरा निवासी प्रभुदयाल पुत्र जमनाराम कुमावत, रामेश्वर राम पुत्र जमनाराम कुमावत, बिमला देवी पत्नी बालाराम कुमावत,रविराज कुमावत पुत्र बालाराम कुमावत, धन्नी पत्नी पन्नराम व मोनू पुत्र रामेश्वर राम कुमावत घायल हो गए.
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