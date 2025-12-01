ETV Bharat / state

रोहतक में 2 स्कूली बसों की टक्कर में कई लोग घायल, लाखनमाजरा-जींद रोड पर हुआ हादसा

Road Accident in Rohtak: रोहतक में सुबह-सुबह सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चे समेत 11 लोग घायल हो गए.

Road Accident in Rohtak
सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चे घायल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 1, 2025 at 3:53 PM IST

3 Min Read
रोहतकः लाखनमाजरा-जींद रोड पर सोमवार को 2 स्कूली बसों की टक्कर हो गई. टक्कर के बाद बच्चों से भरी एक स्कूली बस गड्ढे में पलट गई. हादसा सुबह 8:00 बजे के आसपास का है. हादसे में 3 स्कूली बच्चे समेत कुल 11 लोग घायल हो गए. जिस स्कूली बस में बच्चे सवार थे उससे कुल 5 लोग घायल हुए. इनमें 3 स्कूली बच्चे, एक बस चालक और एक महिला अटेंडेंट शामिल थीं. इसके अलावा कुछ बच्चों को मामूली खरोच की जानकारी है. वहीं दूसरे स्कूली बस में सवार कुल 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला की हड्डी टूट गई है. सभी घायलों का इलाज लाखनमाजरा सीएचसी में किया गया. दूसरे बस का चालक मौके से फरार है. लाखनमाजरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Road Accident in Rohtak
हादसे की शिकार बस में पड़ी मिठाइयां (Etv Bharat)

लेन बदलने के दौरान हुआ हादसाः रोहतक-जींद रोड पर सुबह-सुबह बच्चों को घर से स्कूल ले जा रही निजी स्कूल की बस लाखनमाजरा गांव के पास बने कट में लेन बदलने के लिए टर्न ले रही थी. इसी दौरान अचानक से तेज रफ्तार से आ रही दूसरी स्कूल बस ने बच्चों से भरी बस में टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बच्चों वाली बस पलट गई. हादसे के समय उस बस में 15 स्कूली बच्चे, एक चालक और महिला अटेंडेंट सवार थीं. इसमें 3 स्कूली बच्चे, चालक और महिला अटेंडेंट घायल हो गई.

2 स्कूली बसों की टक्कर में 3 बच्चे समेत 11 घायल (Etv Bharat)

बस में बिखरी पड़ी थी मिठाइयां: वहीं टक्कर मारने वाले स्कूल बस को भी नुकसान हुआ और 6 लोग घायल हुए हैं. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. हादसे के समय इस बस में कोई स्कूली छात्र इस बस में सवार नहीं थे. इस बस में एक कार्टन में पड़ी मिठाइयां बिखरी पड़ी दिखी.

चालक ने बताई हादसे के पीछे की कहानीः पहले बस के चालक जय भगवान ने आरोप लगाया कि "जिस बस ने टक्कर मारी है, वह भी किसी निजी स्कूल की बस है. उस चालक के द्वारा बस का उपयोग गुरुग्राम से बारात या प्राइवेट सवारी को ले जाने के लिए किया जा रहा था. इसके साथ ही वह स्कूल की टाइमिंग पकड़ने के लिए बस को तेज रफ्तार में भगा रहा था. इसी चक्कर में हादसा हुआ. जबकि उनकी सहायिका ने बस को रोकने का इशारा भी किया था लेकिन बस इतनी तेज गति से आ रही थी की ब्रेक लगाना भी मुश्किल हो गया था."

क्या बोले सीएचसी के डॉक्टरः लाखनमाजरा सीएचसी के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रणवीर सिंह ने बताया कि "सुबह-सुबह दुर्घटनाग्रस्त होकर सीएचसी आये सभी बच्चे और घायलों का इलाज किया गया. कुछ बच्चों के माता-पिता तो उन्हें अपने साथ ले गए. बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया गया है. किसी बच्चे को गंभीर चोट नहीं थी. वहीं दूसरे बस सवार एक महिला के थाई में फ्रैक्चर था. लेकिन डरने वाली बात नहीं है."

पुलिस की जांच जारी: लाखनमाजरा एसएचओ समरजीत सिंह ने बताया कि "सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. घायल बस ड्राइवर की ओर से हादसे के संबंध में आवेदन मिला है. आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जायेगी."

संपादक की पसंद

