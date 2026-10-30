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यूपी में 11 पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण, संजय कुमार को मिली लखनऊ में अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी

पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : शासन स्तर पर शुक्रवार को 11 पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किये गए हैं. इस फेरबदल में कई जिलों के उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) को नई तैनाती दी गई है. वहीं, अपर जिलाधिकारी (एडीएम) स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है. स्थानांतरण सूची में शामिल अधिकारियों को तत्काल नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं.

शासन की ओर से जारी तबादला सूची के अनुसार, राज बहादुर को हाथरस के उप जिलाधिकारी पद से हटाकर बुलंदशहर में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाया गया है. संजय कुमार यादव को लखनऊ के एसडीएम पद से स्थानांतरित कर नगर निगम लखनऊ में अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है.