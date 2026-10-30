यूपी में 11 पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण, संजय कुमार को मिली लखनऊ में अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी
कई जिलों के उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) को नई तैनाती दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:27 PM IST
लखनऊ : शासन स्तर पर शुक्रवार को 11 पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किये गए हैं. इस फेरबदल में कई जिलों के उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) को नई तैनाती दी गई है. वहीं, अपर जिलाधिकारी (एडीएम) स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है. स्थानांतरण सूची में शामिल अधिकारियों को तत्काल नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं.
शासन की ओर से जारी तबादला सूची के अनुसार, राज बहादुर को हाथरस के उप जिलाधिकारी पद से हटाकर बुलंदशहर में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाया गया है. संजय कुमार यादव को लखनऊ के एसडीएम पद से स्थानांतरित कर नगर निगम लखनऊ में अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है.
दुर्गेश यादव को फतेहपुर के एसडीएम पद से विशेष कार्याधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय बनाया गया है. वहीं, शशि कुमार को राहत आयुक्त कार्यालय से फतेहपुर का एसडीएम नियुक्त किया गया है. सुशील कुमार सिंह को मथुरा से स्थानांतरित कर फतेहपुर में एसडीएम बनाया गया है.
हेमंत कुमार चौधरी को पीलीभीत के एसडीएम पद से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है. मांधाता प्रताप सिंह को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से पीलीभीत का एसडीएम बनाया गया है.
इसी क्रम में मयंक गोस्वामी को पीलीभीत के एसडीएम पद से हटाकर चकबंदी मुख्यालय लखनऊ में बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) बनाया गया है. अजय कुमार को चकबंदी मुख्यालय से स्थानांतरित कर पीलीभीत का एसडीएम नियुक्त किया गया है.
इसके अलावा अमित कुमार-द्वितीय को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक पद से हटाकर रायबरेली का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है. वहीं, रायबरेली के एडीएम (प्रशासन) अशोक कुमार गुप्ता को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ का प्रधान प्रबंधक नियुक्त किया गया है.
यह भी पढ़ें : यूपी में 14 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, शिव प्रताप शुक्ला समेत कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी