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धान बेचने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर, HP ऐप पर खुला रजिस्ट्रेशन, जानें कितने रुपये क्विंटल मिलेगा भाव?

3 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चलेगा धान खरीद अभियान. चार जिलों में बनाए गए 11 खरीद केंद्र. ऑनलाइन टोकन भी बुक कर सकेंगे किसान.

धान खरीद
धान खरीद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 10:12 PM IST

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शिमला: हिमाचल में खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान धान की फसल तैयार कर चुके किसानों के लिए सरकारी खरीद का रास्ता खुल गया है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने किसानों से धान खरीदने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू कर दिया है. अब किसान घर बैठे एचपी ऐप के माध्यम से अपनी फसल बेचने के लिए पंजीकरण कर सकेंगे और इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन टोकन भी बुक कर पाएंगे.

चार जिलों में बनाए गए 11 खरीद केंद्र

प्रदेश में धान की सरकारी खरीद 3 अक्टूबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी. इसके लिए कांगड़ा, सोलन, ऊना और सिरमौर जैसे चार सीमांत जिलों में कुल 11 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं. वहीं, इस बार किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को और आसान करने के लिए एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री से भी जोड़ा गया है. इससे फार्मर रजिस्ट्री में पहले से दर्ज किसानों को अपनी जमीन और व्यक्तिगत जानकारी दोबारा भरने की जरूरत नहीं होगी.

फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी जानकारी खुद आएगी ऑनलाइन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की निदेशक कुमुद सिंह ने बताया, "इस बार ऑनलाइन पंजीकरण में किसानों को एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से भी सुविधा दी जा रही है. फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत किसानों का व्यक्तिगत और जमीन से संबंधित विवरण ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा. ऐसे किसानों को अपनी जमीन का पटवारी से अलग से सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, बैंक खाते से संबंधित जानकारी किसानों को पहले की तरह स्वयं दर्ज करनी होगी".

एग्रीस्टैक में नाम नहीं तो पूरी जानकारी खुद भरनी होगी

जो किसान एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एचपी ऐप पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान अपनी व्यक्तिगत और जमीन से संबंधित पूरी जानकारी स्वयं भरनी होगी. इसके बाद संबंधित पटवारी की ओर से जमीन का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा. वहीं, कृषि अधिकारी किसान की फसल और उपज से संबंधित जानकारी की ऑनलाइन एंट्री करेंगे. प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान अपनी सुविधा के अनुसार धान बेचने के लिए टोकन बुक कर सकेंगे.

धान का एमएसपी 2461 रुपये प्रति क्विंटल

खरीफ सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. यह पिछले वर्ष के मुकाबले 72 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है. विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी धान की फसल निर्धारित सरकारी खरीद केंद्रों पर ही बेचें और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं.

वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी किसानों को धान के निर्धारित समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही किसानों को अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचने के लिए जागरूक करने को कहा गया है.

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