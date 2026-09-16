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धान बेचने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर, HP ऐप पर खुला रजिस्ट्रेशन, जानें कितने रुपये क्विंटल मिलेगा भाव?

शिमला: हिमाचल में खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान धान की फसल तैयार कर चुके किसानों के लिए सरकारी खरीद का रास्ता खुल गया है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने किसानों से धान खरीदने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू कर दिया है. अब किसान घर बैठे एचपी ऐप के माध्यम से अपनी फसल बेचने के लिए पंजीकरण कर सकेंगे और इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन टोकन भी बुक कर पाएंगे.

चार जिलों में बनाए गए 11 खरीद केंद्र

प्रदेश में धान की सरकारी खरीद 3 अक्टूबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी. इसके लिए कांगड़ा, सोलन, ऊना और सिरमौर जैसे चार सीमांत जिलों में कुल 11 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं. वहीं, इस बार किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को और आसान करने के लिए एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री से भी जोड़ा गया है. इससे फार्मर रजिस्ट्री में पहले से दर्ज किसानों को अपनी जमीन और व्यक्तिगत जानकारी दोबारा भरने की जरूरत नहीं होगी.

फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी जानकारी खुद आएगी ऑनलाइन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की निदेशक कुमुद सिंह ने बताया, "इस बार ऑनलाइन पंजीकरण में किसानों को एग्रीस्टैक की फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से भी सुविधा दी जा रही है. फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत किसानों का व्यक्तिगत और जमीन से संबंधित विवरण ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा. ऐसे किसानों को अपनी जमीन का पटवारी से अलग से सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, बैंक खाते से संबंधित जानकारी किसानों को पहले की तरह स्वयं दर्ज करनी होगी".

एग्रीस्टैक में नाम नहीं तो पूरी जानकारी खुद भरनी होगी