इस जिले में ₹8555 लाख से बनेगी 11 नई सड़कें, 58.07 KM में होगा निर्माण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनेंगी नई सड़कें ( File Photo )

पांवटा साहिब ब्लॉक में सर्वाधिक 5 सड़कों को मंजूरी मिली है. जो कि 3549.42 लाख की लागत से बनेगी.

पांवटा साहिब में 3549.42 लाख की लागत से बनेगी 5 सड़कें

"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-4) के तहत जिला सिरमौर में स्वीकृत 11 नई सड़कों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. सड़कों का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों और गुणवत्ता के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को सालभर सुरक्षित और सुचारु सड़क सुविधा मिल सके. उम्मीद है कि परियोजनाओं के पूरा होने से दूरदराज इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और जिले के विकास को नई गति मिलेगी." - अरविंद शर्मा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग नाहन वृत्त

सिरमौर जिले में पांवटा साहिब क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा 5, शिलाई के लिए 2 और नाहन, पच्छाद, राजगढ़ और संगड़ाह क्षेत्रों के लिए एक-एक सड़क को मंजूरी दी गई है. सड़कों की मंजूरी मिलने के बाद अब लोक निर्माण विभाग ने निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. जल्द ही इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. इससे जिले के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. वहीं, संबंधित इलाकों की भी तस्वीर बदलेगी और ग्रामीणों को इसका बड़ा लाभ मिल सकेगा.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत और विकास की खबर है. हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-4) के तहत साल 2025-26 में जिले में 11 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी प्रदान की गई है. इन सड़कों का निर्माण 58.07 किलोमीटर में किया जाएगा, जिस पर 8555.64 लाख रुपए (करीब 85.55 करोड़) की भारी भरकम राशि खर्च होगी. इसके साथ साथ इन सड़कों के रखरखाव के लिए 500.91 लाख और नवीनीकरण के लिए 861.37 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

शिलाई ब्लॉक में यहां बनेगी 2 सड़कें

L029 कांडो भटनोल-बागना रोड 5.425 किलोमीटर लंबी होगी, जिस पर 1034.66 लाख खर्च किए जाएंगे.

L021 टिंबी से डुबोर रोड 4.000 किलोमीटर लंबाई में बनेगी और इस पर 474.84 लाख रुपए की लागत आएगी.

नाहन ब्लॉक में लिंक रोड मंडलाह को मंजूरी

नाहन ब्लॉक में L021 लिंक रोड मंडलाह को मंजूरी दी गई है. 6.850 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट (एमओआरडी) का हिस्सा 1081.94 लाख रुपए और राज्य सरकार का हिस्सा 120.22 रुपए लाख रहेगा. हायर स्पेसिफिकेशन लागत 0.82 लाख रुपए सहित इस सड़क की कुल लागत 1202.97 रुपए लाख तय की गई है. वहीं, इसके रखरखाव पर 59.09 लाख और नवीनीकरण पर 109.59 लाख खर्च किए जाएंगे.

पच्छाद ब्लॉक में इस सड़क का होगा निर्माण

पच्छाद ब्लॉक में L310 सराहां–नवगढ़–खडाना रोड (स्टेज-1) का निर्माण किया जाएगा. 8.780 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर एमओआरडी का अंशदान 917.16 लाख रुपए और राज्य सरकार का हिस्सा 101.91 रुपए लाख रहेगा. इस परियोजना की कुल लागत 1019.07 लाख तय की गई है, जबकि रखरखाव और नवीनीकरण के लिए 75.74 लाख का प्रावधान किया गया है.

राजगढ़ और संगड़ाह में इन 2 नई सड़कों को हरी झंडी

राजगढ़ ब्लॉक में L025 सेर जगास गांव तक लिंक रोड को स्वीकृति मिली है. 5.000 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 751.66 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. संगड़ाह ब्लॉक में L030 खरकोली-उंगर कांडो रोड 3.600 किलोमीटर लंबी बनेगी, जिस पर कुल 523.02 लाख रुपए की लागत तय की गई है.

संबंधित इलाकों के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत इन सड़कों से जिले के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों को पक्का सड़क संपर्क मिलेगा. सड़कों के बनने से ग्रामीणों की रोजमर्रा की आवाजाही आसान होगी, किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, छात्रों को शिक्षण संस्थानों तक और मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में भी राहत मिलेगी. सालभर सुचारु सड़क सुविधा मिलने से जिला सिरमौर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है.