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CBSE स्कूलों में 11 नए प्रधानाचार्यों की तैनाती, हमीरपुर और कांगड़ा के स्कूलों की कमान बदली

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है. लंबे समय से जिस बदलाव का इंतजार किया जा रहा था, उस पर अब शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है. विभाग ने हमीरपुर और कांगड़ा जिले के 11 सीबीएसई उत्कृष्ट सरकारी स्कूलों में नए प्रधानाचार्यों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं. इस फैसले के साथ कई प्रतिष्ठित स्कूलों की कमान नए नेतृत्व के हाथों में पहुंच गई है.

ऐसे में नए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति से इन स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सीबीएसई मानकों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को और अधिक गति मिलेगी. वहीं, पहले से तैनात प्रधानाचार्यों को अगले आदेश तक संबंधित जिला उपनिदेशक, उच्च शिक्षा कार्यालय में सेवाएं देने के निर्देश दिए गए हैं. नए नियुक्त सभी प्रधानाचार्यों को तत्काल कार्यभार संभालने और ज्वाइनिंग रिपोर्ट विभाग को भेजने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.

जाने किसे कहां मिली नई जिम्मेवारी?

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हमीरपुर जिले के पांच और कांगड़ा जिले के छह सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नई तैनाती की गई है. हमीरपुर जिले में जसवीर सिंह को आदर्श डॉ. वाईएस परमार मेमोरियल मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोरंज, रणबीर सिंह को पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भरेड़ी, जसबिंदर कुमार को राजीव गांधी मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेल, रतन चंद को डॉ. वाईएस परमार उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनेटा और नरेश कुमार को स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरवाड़ में प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है.